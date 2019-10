Ricoh e Trend, un accordo per la stampa inkjet large format

Presentato a Viscom l’accordo commerciale tra Ricoh e Trend srl ha per protagonisti il settore Visual e Industrial Decoration e i vantaggi del largo formato inkjet.

Anche quest’anno lo stand di Ricoh a Viscom (10-12 ottobre presso Rho Fiera Milano) si è riconfermato un osservatorio privilegiato per scoprire le tendenze e le innovazioni che riguardano il mondo del Sign & Display, Industrial Printing e Garment Decoration. I visitatori hanno così potuto sperimentare la creatività resa possibile dal portafoglio di soluzioni Ricoh recentemente lanciate sul mercato.

Ricoh ha scelto questo importante palcoscenico per presentare al mercato un accordo commerciale con Trend srl, distributore di soluzioni per la stampa digitale grande formato con una capillare presenza su tutto il territorio nazionale.

Giorgio Bavuso, Direttore Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia

Condividiamo con Trend S.r.l. lo stesso approccio verso l’innovazione e la stessa attenzione al cliente che ci consentono di essere protagonisti nel mercato della stampa professionale. Grazie alle competenze consolidate e all’efficiente logistica di Trend S.r.l., un numero sempre maggiore di aziende potrà scoprire i vantaggi delle tecnologie Ricoh e ampliare il business.

L’intesa riguarda l’ambito Visual e Industrial Decoration. In particolare, Trend srl proporrà la gamma large format flatbed UV - che include Ricoh Pro T7210 e Ricoh Pro TF6250 ed è ideale per la stampa su materiali rigidi nel settore Visual Communication e Industrial Decoration - e la nuova tecnologia proprietaria Latex roll to roll Ricoh Pro L5160 dedicata al mondo Graphic Arts. Entra a far parte dell’offerta di Trend S.r.l. anche la gamma DTG per la stampa su capi d’abbigliamento e accessori.