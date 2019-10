Samsung Knox mette al sicuro i device mobile Galaxy

“Samsung Galaxy: Secured by Knox”. In onda per tutto il mese di ottobre la campagna di comunicazione Samsung dedicata alla sicurezza sui dispositivi mobile Galaxy. La campagna sarà on air da oggi sui principali canali TV (DTT e Sky), oltre che sulle piattaforme digital e social media dell’azienda.

I messaggi principali della campagna “Samsung Galaxy: Secured by Knox” sottolineano la grande attenzione di Samsung alla sicurezza dei dati sui dispositivi mobile (smartphone, tablet, wearable) dei propri utenti, contro alcune delle principali minacce oggi conosciute nell’ambito della cybersecurity, come gli attacchi hacker, i virus o i malware. Grazie alla protezione offerta dalla soluzione Samsung Knox, tutti gli appassionati del brand Samsung potranno sentirsi più sicuri e concentrarsi solo sulle cose che davvero contano nella vita, come le persone alle quali si tiene di più.