Eaton a SMAU Milano con le novità di prodotto e di servizio

Eaton sceglie SMAU 2019, a Milano dal 22 al 24 ottobre, per presentare le sue novità sia in fatto di prodotti che di soluzioni per migliorare la gestione energetica. Nello stand Eaton tante le novità: dagli UPS 9SX alle soluzioni di distribuzione dell’energia con le nuove PDU G3+, fino ai commutatori statici ATS. Il tutto sarà alloggiato all’interno della nuova serie Rack RA Gen.2. Non mancheranno dimostrazioni live dell’ultima versione del software Intelligent Power Manager (IPM), che consente agli IT manager di monitorare e valutare in modo efficiente lo stato di salute, i livelli di rischio e il grado di efficienza delle apparecchiature di alimentazione.

UPS 9SX è il gruppo di continuità a doppia conversione per la gamma di bassa potenza pensato per offrire alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata per le infrastrutture IT e data center di piccole dimensioni, oltre che per i dispositivi di rete, lo storage, le applicazioni industriali, mediche e telecomunicazioni.

Le nuove PDU G3+ da rack, che rispetto alla precedente gamma comprendono diverse nuove funzionalità, come il sistema eGrip, progettato per rendere più sicuri i cavi di alimentazione standard IEC con meccanismo a leva integrato per ogni uscita ed evitare uno scollegamento accidentale delle spine dovuto a urti o vibrazioni.

L’UPS 9SX e le PDU G3+ saranno installati all’interno del nuovo Rack IT serie RA di Generazione 2, progettato da Eaton per soddisfare le necessità degli specialisti IT alla ricerca di un sistema rack pronto all’uso e per offrire una protezione avanzata per le apparecchiature IT critiche, nelle sale server di piccole dimensioni e nelle applicazioni per medi e grandi data center.

La fiera sarà l’occasione per dialogare anche con il mondo dei reseller, dei system integrator e degli IT manager. Per questo l’azienda ha rilasciato recentemente anche il Power Advantage Program, che permette di supportare la crescita dei partner del segmento IT aiutandoli a essere sempre più competitivi.

Il Programma si articola in 3 livelli: il primo livello Registered per rivenditori registrati offre l’accesso a utili database per il settore marketing e per le vendite, oltre alla possibilità di sviluppare nuove capacità tecniche. Il secondo livello Authorized, mette a disposizione training per supportare la vendita, corsi tecnici avanzati, un account manager Eaton dedicato e, una volta online, la possibilità di comparire nel nostro sito alla pagina ‘Where to Buy’. L’ultimo livello Premium garantisce in aggiunta ai benefit a disposizione per gli altri due livelli mette a disposizione fondi MDF (Marketing Development Funds) per lo svolgimento di attività marketing congiunte

Infine, durante tutta la durata della fiera Eaton organizzerà ogni giorno presso il suo stand due live demo per presentare le novità di prodotto e illustrare i vantaggi concreti delle sue tecnologie più innovative.