Da Econocom il servizio scalabile BOS per mobile e non solo

Debutta nel mercato B2B il servizio BOS di Econocom Italia su abbonamento e disponibile per i dispositivi mobile e non solo, caratterizzato da opzioni à-la-carte. BOS consente alle organizzazioni di accedere ai device mobili più all’avanguardia per 24 o 36 mesi secondo una formula “device-as-a-service”.

Un’unica soluzione per tutti i dispostivi mobile, scalabile, per adattare le spese alle esigenze reali e cambiare smartphone o tablet ogni volta che si desidera, orientata agli utenti, per garantire device sempre funzionanti a disposizione dei dipendenti, attento ai servizi, per semplificare la gestione e l’assistenza. Un valido supporto per le crescenti esigenze di mobility e smart working.

BOS, acronimo di Business Optimisation Services, segna un passo in avanti nel riposizionamento di Econocom Italia come partner strategico e tecnologico e fornitore di servizi digitali end-to-end. Un modello di business unico, che parte dall’analisi delle esigenze del cliente, attraverso una valutazione tecnologica e finanziaria per individuare la soluzione più adatta, fino al ritiro, smaltimento e cancellazione certificata dei dati, passando per sviluppo e configurazione graduale delle tecnologie.

Ogni abbonamento BOS consiste in un pacchetto standard, che include accesso ai dispositivi mobile, consegna, estensione di garanzia per tutti i dispositivi così come la raccolta e la cancellazione certificata dei dati di tutti i device al termine del contratto. Grazie a una serie di opzioni à-la-carte, BOS consente inoltre ai clienti di incrementare gradualmente, restituire o aggiornare i dispositivi con un costo/mese che varia a seconda del dispositivo scelto, e, se lo desiderano, di mantenere fino al 5% degli stessi alla fine del contratto.

Esistono inoltre altre opzioni à-la-carte - la raccolta del kit obsoleto, il setup dei device, il Mobile Device Management e l’helpdesk -, che possono essere aggiunti al pacchetto standard di abbonamento, abilitando la completa personalizzazione del servizio a seconda delle esigenze specifiche dei clienti.