Centro Computer spiega le potenzialità della Mixed Reality

Roberto Vicenzi, Vice Presidente di Centro Computer, spiega come le soluzioni per la Mixed Reality possano fare realmente la differenza nella produttività quotidiana.

A questa tematica è dedicato l'evento del 23 ottobre 2019, che si terrà presso la sede di EON Reality. In quell’occasione saranno svelate le soluzioni software di EON Reality e la strategia di HP e di Microsoft per la Mixed Reality. L’intera soluzione prenderà vita grazie alle potenti workstation HP e ai visori HP Reverb.

- Nel dettaglio, cosa sarà mostrato il 23 ottobre?

Il prossimo 23 ottobre, a Casalecchio del Reno in provincia di Bologna, Centro Computer organizza con Eon Reality, realtà che si occupa dello sviluppo di software e piattaforme digitali, un evento. La finalità è mostrare le potenzialità della realtà virtuale e aumentata per il business. In particolare per il mondo della progettazione, i sistemi di produzione, le fabbriche, l’edilizia, il design. Queste tecnologie, che uniscono mondo reale con quello virtuale, consentono infatti di vivere nuove esperienze. Tutti i visitatori potranno sperimentare, grazie ai visori HP Reverb e Microsoft HoloLens, alle applicazioni di realtà virtuale e aumentata e alle migliori workstation e visori di VR di HP, una nuova dimensione e visione del lavoro.

- Quali sono i vantaggi per le aziende attraverso la Mixed Reality?

Le aziende che partecipano con noi a questo evento - Eon Reality, HP, Microsoft e Samsung - stanno puntando e investendo molto su tecnologie hardware e software e applicazioni di VR e AR. Infatti, sono consapevoli delle potenzialità che possono avere in ambito business. Siamo abituati a pensare che queste tecnologie abbiano una maggior attinenza con il mondo consumer e quello dell’entertainment. Tuttavia, sempre più aziende si stanno rendendo conto dell’efficacia e della forza coinvolgente di questi strumenti nel mondo b2b. Inoltre stanno sperimentando nuovi contenuti in VR e AR per la formazione dei dipendenti, per promuovere la qualità dei loro prodotti, per iniziative di marketing e la progettazione di nuovi oggetti.

La stessa partnership che Centro Computer ha siglato con Eon Reality va in questa direzione. Entrambi crediamo che la realtà virtuale e quella aumentata e la Mixed Reality possono incrementare l’efficienza, la produttività in ambito lavorativo, oltre a stabilire un nuovo rapporto tra uomo e macchina. Sono convinto che questo genere di soluzioni possano creare una relazione simbiotica tra gli esseri umani e le macchine intelligenti. Ne aumenterà anche l’abilità, le performance, la sicurezza e la soddisfazione del lavoratore stesso.

- Mixed Reality, quali sono le caratteristiche che faranno da volano per il business delle imprese?

Grazie e queste innovative tecnologie è possibile progettare un prodotto oltre il CAD 3D e ancor prima che venga realizzato un prototipo fisico vedere, in VR, AR o Mixed Reality come l’oggetto, il componente, il macchinario interagisce con l’ambiente circostante o con altri oggetti, anche in ottica IoT. Le potenziali per il mondo business sono infinite.

Ingegneri, progettisti, costruttori, responsabili della ricerca e sviluppo hanno di fatto l’opportunità di navigare facilmente in ambienti di progettazione ricchi di dati per prendere decisioni più consapevoli ed efficaci. Queste innovazioni aprono nuove opportunità al business. Consentono di ridurre i costi di progettazione, ottimizzare le performance delle macchine e delle linee di produzione e migliorare la qualità e la presentazione dei prodotti.