Panda Dome Family, più sicurezza per tutta la famiglia

Panda Dome Family di Panda Security offre nuove funzionalità di sicurezza che permettono ai genitori di controllare e proteggere le attività online dei figli. Panda Dome Family è la nuova funzionalità che offre un’innovativa capacità di protezione e monitoraggio grazie alle modalità di parental control e supervisione. Il monitoraggio consente ai genitori, con diversi approcci educativi, di comprendere le abitudini online dei propri figli, identificare le applicazioni inappropriate per la loro età, sapere quanto tempo viene trascorso online ed assicurarsi che i bambini siano continuamente tutelati dai pericoli informatici della rete.

Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager di Panda Security

Poiché tutti noi trascorriamo sempre più tempo online, dobbiamo essere consapevoli dei rischi connessi, in particolare per quanto riguarda i nostri figli, che non hanno mai vissuto in un tempo in cui non potevano connettersi al mondo intero attraverso Internet. Infatti, probabilmente, i ragazzi navigano online più a lungo rispetto a chiunque altro in casa. Comprendiamo l’ardua sfida dei genitori, tra il voler consentire ai propri figli di essere indipendenti e allo stesso tempo proteggerli. La nostra nuova funzione Panda Dome Family supporta i genitori nella tutela della famiglia dagli effetti collaterali della rete, dando loro la possibilità di personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze individuali.