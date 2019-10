Wolters Kluwer: senza il giusto ERP l’e-commerce non va

Soluzione Ufficio di Sandrigo (VI) è diventata, grazie all’e-commerce, un leader nazionale nella fornitura di macchine multifunzione e di tutti i prodotti e accessori elettronici e non per ufficio.

Dopo gli inizi, commercialmente analogici e limitati alle tante PMI della provincia vicentina, l’azienda si sviluppa rapidamente grazie all’e-commerce dove affronta con disinvoltura anche il mercato elettronico MEPA, Mercato elettronica Pubblica Amministrazione.

Oggi l’azienda conta 35 collaboratori, più di 3.000 clienti attivi nelle province di Vicenza – Padova, oltre 12.000 in Italia divisi equamente tra clientela pubblica e privata e un fatturato che punta ai 60 milioni di Euro.

Una spina nel fianco si è rivelata essere la scelta del gestionale che supportasse con affidabilità la rapida crescita del business e dell’azienda.

Il problema si risolve con l’incontro con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, che propone il suo gestionale ERP di punta Arca EVOLUTION. Arca EVOLUTION permette di alimentare la crescita e la competitività dell’azienda automatizzando tutte le operazioni, integrando e rendendo più efficaci ed efficienti tutte le aree e i processi aziendali, da quelli contabili, a quelli commerciali, logistici, produttivi, documentali.

Arca EVOLUTION è in grado di fornire una vasta possibilità di analisi e reportistica così da avere sempre sotto controllo il business e contribuire ad un suo andamento sano e sostenibile. Il software è concepito per adattarsi alle esigenze aziendali in maniera flessibile, personalizzata e puntuale così da non dover cambiare i processi e le abitudini aziendali.

Arca EVOLUTION è l'ERP che garantisce a Soluzione Ufficio un risparmio di tempo e di costi, diminuendo al contempo errori e inefficienze. La scelta di Arca EVOLUTION è stata facilitata anche grazie dall’ottima reputazione del gestionale nel mondo industriale.

Arca EVOLUTION è stato adeguato in modo molto aderente al modello di business nell’e-commerce di Soluzione Ufficio, dimostrando che lo strumento digitale si adatta perfettamente allo svilupparsi del business e alle sue nascenti esigenze. Per esempio è stato necessario ottenere con grande rapidità delle estrapolazioni statistiche particolari, che, analizzate, consentono il veloce riposizionamento strategico commerciale. La necessità, alla quale Arca EVOLUTION risponde positivamente, è quella dell’estrazione di dati elaborabili. La facilità di interazione con il database MS SQL Server, su cui Arca EVOLUTION è costruito, è un elemento fondamentale l’azienda, ad esempio per gestire le attività di import ed export di dati per variazioni massive basate sulla categorizzazione di clienti o di prodotti. L’impatto è sulla redditività e sulla marginalità anziché sull’andamento del mercato. La velocità e la flessibilità dell’ERP si dimostra dunque decisiva.

Un altro elemento interessante reso disponibile da Arca EVOLUTION è la conversione, in atto nel mondo dell’e-commerce, al linguaggio XML. Sulla scorta del linguaggio della fatturazione elettronica molti siti di e-commerce, con i quali Soluzione Ufficio si deve confrontare, si stanno convertendo al linguaggio XML e Arca EVOLUTION è ovviamente pronta a sostenere la conversione.

Con Arca EVOLUTION di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia Soluzione Ufficio ha trovato un partner digitale in grado di stare al passo grazie a soluzioni adeguate, scalabili e sostenibili.