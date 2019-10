Report Proofpoint: le persone e la sicurezza IT nella sanità

La sicurezza IT nel settore sanitario è un argomento delicato e nel rapporto di Proofpoint sul problema emerge l’aumento esponenziale delle email fraudolente. Infatti tra gli altri dati, il report dell’azienda evidenzia un incremento del 300% delle email fraudolente nel Q1 2019 rispetto allo stesso trimestre nel 2018

Sono pochi i settori che gestiscono significativi volumi di dati sensibili e svolgono attività complesse e importanti come quello sanitario. Sfortunatamente, queste caratteristiche comportano sfide impegnative in termini di protezione. Gli attacchi informatici mettono a rischio i dati sanitari personali. I ransomware possono bloccare le attività di un pronto soccorso; email fraudolente colpiscono responsabili, pazienti e personale clinico. Tutte minacce che mettono a rischio le capacità del settore sanitario di prendersi cura dei propri pazienti.

Le istituzioni sanitarie considerano la sicurezza IT dei pazienti come parte integrante della loro protezione all’interno della loro attività generale. Si tratta di un’attenzione nata una decina di anni fa, quando la cyber security era considerata un problema di conformità all’HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) o uno strumento per ottenere finanziamenti significativi a supporto dell’implementazione della cartella sanitaria elettronica.

Per aiutare le organizzazioni sanitarie a comprendere meglio l’evoluzione delle minacce informatiche, Proofpoint ha analizzato il valore degli attacchi informatici rivolti ad aziende e assicurazioni sanitarie e farmaceutiche. Sono state prese in esame centinaia di milioni di email pericolose, ed è stato rilevato un trend predominante: gli attacchi oggi mirano alle persone, non all’infrastruttura.

Gli hacker ingannano i dipendenti, cercando di convincerli ad aprire un allegato non sicuro o un link dubbio che conduce a malware. Fingono di essere membri del team esecutivo e danno istruzioni al personale per eseguire bonifici o condividere informazioni sensibili. Dirottano la fiducia dei pazienti, truffandoli e monetizzano sfruttando la brand equity di un’azienda.

Alcuni dati principali della ricerca: