F-Secure si conferma tra i migliori nel rilevare gli attacchi

F-Secure è stato premiato dalla valutazione MITRE ATT&CK come uno dei migliori ‘cacciatori’ di attacchi grazie anche ai risultati ottenuti con le tecnologie EDR. Il fornitore di cyber security F-Secure ha completato con successo il primo round della valutazione MITRE ATT&CK. Il test valuta le soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) dei vendor rispetto alle tecniche utilizzate dai gruppi APT (Advanced Persistent Threat). Conferma che le capacità di F-Secure di rilevare minacce avanzate sono tra le migliori del settore.

Il Round 1 della valutazione ha riguardato uno scenario che metteva a confronto le capacità EDR di F-Secure contro un'intrusione da parte di APT3, un gruppo di Advanced Persistent Threat con sede in Cina.

Alex Davies, Senior Security Researcher di F-Secure.

I nostri risultati mostrano che F-Secure rileva in modo completo un attore di minacce nation state come APT3 e fornisce ciò che è necessario quando si tratta di dati e rilevamenti. Garantire che si disponga dello strumento EDR giusto è un passaggio iniziale fondamentale e la creazione di un team di sicurezza maturo per fornire monitoraggio e indagini 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a una gamma completa di minacce ne massimizza il valore.

La moderna tecnologia di rilevamento basata su cloud di F-Secure, la data science e la ricerca continua offrono funzionalità EDR all'avanguardia. Queste hanno eccelso in una serie di aree chiave nel corso dei test, tra cui la copertura della telemetria e la copertura del rilevamento, il tutto in tempo reale con zero ritardi.

La valutazione MITRE ATT&CK completa è un solido framework per test indipendenti delle capacità di rilevamento di tattiche e tecniche avversarie post-compromesso.

Sebbene fornisca agli acquirenti e ai vendor di EDR informazioni credibili sui punti di forza e le limitazioni di una particolare soluzione EDR, Tim Orchard, capo della Business Unit MDR di F-Secure, afferma che le capacità complete di rilevamento e risposta devono essere adattate all'organizzazione e alle minacce che affrontano. L'EDR è solo una componente chiave in tutto questo.

F-Secure non è nuova a questi test sui propri strumenti e servizi contro le tecniche del framework ATT&CK, e nel frattempo continua a studiare le nuove tattiche e tecniche degli attaccanti. Essere validati esternamente da un'organizzazione così rispettata come MITRE è un sigillo di approvazione.