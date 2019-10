A Zurigo Huawei presenta futuro e potenzialità del 5G

Al 10° Global Mobile Broadband Forum Huawei ha delineato lo stato dell’arte del 5G, evidenziando benefici e necessità di operare in un contesto normativo favorevole. All’evento, che si è tenuto a Zurigo dal 15 al 16 ottobre, in rappresentanza di Huawei ha parlato il Deputy Chairman Ken Hu che ha ricordato anche l’importanza della collaborazione intersettoriale per accelerare la prossima fase dello sviluppo del 5G.

Il Global Mobile Broadband Forum ha riunito quest’anno oltre 1.500 rappresentanti di operatori, industrie verticali, produttori di apparati, organismi regolatori, società di analisi e media. La sala espositiva ha messo in mostra la tecnologia 5G, soluzioni commerciali e una ricca gamma di applicazioni 5G per singoli consumatori, famiglie e aziende, tra cui cloud RA e RV, trasmissioni a 8K, cloud gaming e telecomandi basati sul 5G.

A distanza di meno di un anno dalla definizione degli standard, le reti 5G hanno già registrato un'implementazione commerciale su larga scala molto più veloce rispetto al 4G. Attualmente gli operatori di telecomunicazioni hanno realizzato un totale di 40 reti commerciali 5G in oltre 20 mercati. Entro la fine dell’anno si prevede arrivino a un totale di 60.

Il 5G equivale a una user esperience amplificata. Ad esempio in Corea del Sud, il primo mercato in assoluto a lanciare una rete commerciale 5G, i gestori locali hanno sottoscritto più di 3,5 milioni di abbonamenti 5G in meno di sei mesi. Questo sorprendente risultato può essere attribuito a nuovi servizi come Realtà Aumentata (RA) e Realtà Virtuale (RV) e alle trasmissioni sportive in HD a 360° in diretta che solo il 5G può offrire. Prendendo in esame solo questi due servizi, il consumo di dati tra i primi utenti del 5G è triplicato, raggiungendo fino a 1,3 gigabyte al mese. Oltre al crescente consumo di dati, i gestori stanno inoltre registrando maggiori flussi in entrata.

Anche molti altri settori stanno beneficiando dalla prima fase di implementazione 5G. Le applicazioni 5G per la banda larga mobile potenziata, l'intrattenimento e l’industria manifatturiera sono già realtà.

Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei

Non possiamo affermare con assoluta certezza quale tipo di applicazioni vedremo in futuro, ma al momento è chiaro che ogni singolo settore trarrà beneficio dalla tecnologia 5G.

Huawei ha osservato come le risorse dello spettro, in particolare il costo e la disponibilità, siano una delle barriere più significative che gli operatori si trovano a dover affrontare.

Importante anche che i governi inizino a realizzare piani per soddisfare la crescente domanda di spettro delle frequenze prevista nei prossimi cinque o dieci anni, rilevando come le bande di spettro a 6 GHz siano un buon punto di partenza.

Ken Hu, Deputy Chairman di Huawei

Il nostro settore necessita anche di un maggiore supporto a favore dei siti. I costi sono ancora troppo elevati e la disponibilità locale è sempre inferiore alla domanda. Le autorità regolatrici dovrebbero intensificare e migliorare questa situazione tramite l’apertura di infrastrutture pubbliche che facilitino la condivisione di asset, oltre a fornire maggiori indirizzi sulla realizzazione dei siti.

A Shanghai, ad esempio, il governo locale ha fissato gli standard per i pali multifunzionali. Entro la fine del 2020, questi pali saranno installati su 500 chilometri di strade pubbliche che verranno utilizzate per supportare 30.000 ulteriori siti 5G. In Europa, invece, le autorità governative stanno lavorando direttamente con i gestori per identificare i requisiti di uso condiviso per i siti 5G e altre forme di infrastrutture pubbliche (come semafori, segnaletica stradale e fermate degli autobus) per favorire una complessiva riduzione dei costi grazie alla condivisione di risorse.

Al fine di promuovere l'innovazione intersettoriale e una maggiore collaborazione a livello regionale, Huawei ha inaugurato il suo primo 5G Joint Innovation Center europeo, con sede a Zurigo. Il centro, che nasce dalla partnership tra Huawei e Sunrise, intende essere una piattaforma di innovazione in grado di favorire una collaborazione tra aziende europee trasversale ad ogni settore, così da sviluppare soluzioni 5G per ogni esigenza.