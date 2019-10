Qlik, come trasformare i dati in vantaggio competitivo

Nella tappa milanese del suo Data Revolution Tour Qlik spiegherà come le aziende usano le DataOps per Analytics come base per una strategia di analisi e dati. L’evento annuale Qlik, che si svolgerà il 22 ottobre presso l’NH Milano Congress Center, vedrà la partecipazione di leader in prima linea nella rivoluzione dei dati: persone che stanno ottimizzando e accelerando ogni punto del percorso dei dati, dalla gestione alla comprensione.

Questi pionieri utilizzano la più recente tecnologia di integrazione dei dati, insieme alle innovazioni analitiche, per mettere in atto finalmente la promessa di un'organizzazione data-driven, che possa offrire a tutti, a prescindere dal livello di competenze, il potere di scoprire le informazioni che contano.

L’agenda del Data Revolution Tour vedrà alternarsi leader di pensiero, esperti di dati e analytics di Qlik, aziende di differenti settori industriali, tra queste anche Banca IFIS, CNH Industrial, Dolomiti Energia, Electrolux, Enel, FCA, Fideuram e Haier Europe.

Nell’Innovation Zone sarà anche possibile scoprire le soluzioni più innovative dei partner di Qlik per trasformare i dati in vantaggio competitivo.

In questa occasione sarà inoltre possibile conoscere più da vicino le nuove release di prodotto come Qlik Sense Business, a supporto della strategia cloud-first e SaaS promossa dall’azienda. Si tratta di una nuova versione di Qlik Sense che fornisce ai clienti di qualsiasi dimensione un percorso semplice e veloce per accedere alle analytics dotate di tecnologia brevettata di indicizzazione associativa di Qlik. Il nuovo prodotto è la prima e unica offerta SaaS pura che porta la potenza della terza generazione di dati e analytics alle piccole aziende, accelerando il loro viaggio verso le analytics moderne e con un ROI superiore rispetto a qualsiasi altra offerta sul mercato.