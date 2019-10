SAP firma accordo con il Cluster Fabbrica Intelligente

In occasione dell’evento SAP Now, SAP Italia ha annunciato la partnership con il cluster “Fabbrica Intelligente” e dà il via all’iniziativa “Programma Pathfinder”.

Il cluster tecnologico nazionale “Fabbrica Intelligente” (CFI) è l’associazione riconosciuta dal MIUR che unisce oltre 300 tra imprese di grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e altri stakeholder del manufacturing avanzato.

“Programma Pathfinder” ha l’obiettivo di coinvolgere interessati a condividere il proprio know-how in termini di innovazione tecnologica a sostegno dei principali progetti coordinati dal CFI, in particolare la Roadmap Tecnologica e i Lighthouse Plant.

La missione del cluster Fabbrica Intelligente è proporre, sviluppare e attuare una strategia basata sulla ricerca e l’innovazione per indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero italiano, creare una comunità manifatturiera coesa e più competitiva e collegare le politiche di ricerca nazionali e regionali con quelle internazionali.

Rientra in questo contesto la collaborazione triennale con SAP, che partecipa al programma come primo Pathfinder in Italia mettendo a disposizione conoscenze e competenze per aiutare lo sviluppo dell’innovazione tecnologica nel settore manifatturiero orientato all’obiettivo della fabbrica intelligente.

Luca Manuelli, Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente

Il Cluster Fabbrica Intelligente sta avviando una nuova fase di sviluppo allargando la sua base associativa con l’obiettivo di arrivare a “Quota 1000” nei prossimi tre anni, allargando la sua presenza sul territorio e individuando nuove tipologie di partner in grado di generare valore in linea con la sua missione. In particolare i partner tecnologici che si qualificheranno Pathfinder del CFI saranno in grado di contribuire all’individuazione e al perseguimento delle principali traiettorie di sviluppo dell’innovazione tecnologica a supporto della competitività della manifattura italiana (la seconda in Europa) di fronte alle sfide del mercato globale. Sono particolarmente lieto di annunciare che SAP è il primo Pathfinder qualificato dal Cluster Fabbrica Intelligente per il suo costante impegno verso l’innovazione tecnologica e le importanti competenze sviluppate in Italia che saranno alla base di tale collaborazione.

In particolare, SAP offre l’esperienza maturata nel contesto delle piattaforme digitali, delle tecnologie intelligenti (IA, machine learning) e dell’Internet of Things, per facilitare la raccolta, la connessione, l’organizzazione e il coordinamento dei dati in tempo reale, così come l’integrazione e l’estensione dei processi in qualunque applicazione integrata. Questo per rispondere ad alcune delle priorità più urgenti dell’industria manifatturiera italiana: aumentare il proprio orientamento al cliente, creando prodotti e servizi sempre più personalizzati; dotarsi di una digital supply chain end-to-end e di un sistema di fabbrica intelligente aperta e collaborativa, per sviluppare processi di analisi predittiva, di manutenzione preventiva o da remoto; sviluppare nuovi modelli di business basati sui servizi.