Akamai migliora e rende ancora più sicura la Edge Platform

Akamai ha presentato le nuove funzionalità di Edge Platform per ottimizzare sicurezza, qualità e affidabilità, partendo dal cloud fino al punto di contatto digitale. In questo modo Akamai Intelligent Edge Platform consente alle organizzazioni di proteggere i punti critici che caratterizzano e differenziano i loro servizi e di ampliare i confini delle experience digitali.

Il passaggio al cloud potrebbe creare problemi di sicurezza, performance, qualità e un aumento dei costi per le organizzazioni. I servizi di Akamai sono realizzati per aiutare le aziende a concentrarsi sulla produttività, la redditività e le attività centrali per il business, piuttosto che perdere tempo ed energie nello sviluppo e nella manutenzione delle infrastrutture. Le nuove capacità della piattaforma migliorano ulteriormente la risposta alle sfide di sicurezza, media delivery e web performance utilizzando intelligence e carichi di lavoro distribuiti in prossimità del punto di contatto digitale in cui l'utente interagisce con i dati e le applicazioni.

Alessandro Livrea, Country Manager Akamai Italia

L'edge è il luogo in cui un'azienda incontra i propri clienti ed è anche un punto in cui è possibile raccogliere e condividere globalmente preziose informazioni con la massima velocità. Akamai Intelligent Edge Platform viene aggiornata con miglioramenti che aiutano le imprese a rispondere alla continua espansione dell'utilizzo di dispositivi mobili e alle sempre crescenti aspettative degli utenti. L’obiettivo è quello di accelerare la trasformazione digitale delle aziende e migliorare la customer experience, massimizzando allo stesso tempo la sicurezza e la fiducia digitale.

Per realizzare il massimo ritorno sugli investimenti nel cloud, le organizzazioni devono mitigare le minacce che accompagnano una superficie di attacco più ampia, tra cui bot, attacchi DDoS e alle applicazioni web, minacce alle identità digitali dei clienti e pirateria dei contenuti.

Per affrontare le sfide, i miglioramenti alla piattaforma di Akamai includono:

- Maggiori informazioni sulle attività dei bot: una nuova Bot Intelligence Console per Bot Manager di Akamai raccoglie le informazioni provenienti dall'intera base clienti di Akamai per fornire agli utenti il contesto necessario per comprendere la gravità e la portata di ogni singolo attacco bot. Con le informazioni dettagliate fornite da oltre 130 TB al giorno di dati sugli attacchi, le organizzazioni possono rispondere alle nuove minacce rivolte a tutti i carichi di lavoro, alle forze lavoro e ai dispositivi con la stessa velocità con cui questi si evolvono.

- Maggiore sicurezza degli accessi grazie ai comportamenti dei dispositivi: i miglioramenti apportati a Enterprise Application Access (EAA) consentono la verifica continua dell'accesso autorizzato alle risorse aziendali, che è la chiave di volta di un framework di sicurezza zero trust, basata su vari segnali inviati e raccolti dalla piattaforma globale Akamai e dai miliardi di dispositivi e utenti a essa collegati.

- Maggiore flessibilità con la modalità di valutazione delle regole WAF: i team IT e di sicurezza ora possono distribuire le soluzioni WAF (Web Application Firewall) di Akamai, Kona Site Defender e Web Application Protector in modalità di valutazione, per osservare l'impatto sull'organizzazione di ogni modifica alle regole prima di pubblicarla.

- Protezione dei contenuti in tempo reale per impedire la pirateria: una serie di miglioramenti della piattaforma sono dedicati alla lotta alla pirateria dei contenuti, che rappresenta una sfida sempre crescente per le aziende che si occupano di streaming media e intrattenimento. Il supporto scalabile del forensic watermarking, già integrato con i principali fornitori di terze parti, sfrutta l'edge per offrire un modo più efficace di risalire alla fonte della pirateria. Inoltre, una nuova API per la revoca degli accessi basata sull'edge è stata progettata per consentire ai fornitori di contenuti di bloccare gli stream piratati quasi in tempo reale.