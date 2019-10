Dimensione e Cambium ePMP 3000: una storia di successo

Cambium Networks presenta la case history Dimensione con protagonista ePMP, che mette l’innovazione al servizio del business con un ottimo rapporto prezzo-capacità. Dal 2007 Dimensione opera come WISP in Molise, Puglia, Campania e Abruzzo, con focus sulla copertura capillare del territorio, comprese zone rurali, e sull’affidabilità del servizio, mantenendosi al passo con le tecnologie più avanzate. Il servizio offerto di connettività internet è molto apprezzato per la sua affidabilità e velocità, oltre che per l'elevato livello del supporto ai clienti. Nelle regioni in cui opera Dimensione la clientela è per la maggior parte privata, ma un numero crescente di aziende di rilievo e molte strutture pubbliche locali utilizzano i suoi servizi.

Il management di Dimensione era consapevole del fatto che i WISP stanno affrontando in questi anni un periodo nel quale devono "reinventarsi" per poter offrire al meglio i propri servizi ed essere competitivi nei confronti di una copertura sempre più capillare di servizi FTTC/FTTH. Questi ultimi, seppur apparentemente più convenienti e più veloci, sono offerti da grandi compagnie nazionali, che non riescono però ad essere presenti sul territorio con il loro supporto come invece è possibile per un WISP locale.

La grande sfida è riuscire ad offrire elevate velocità di picco nonostante lo spettro libero a 5GHz sia molto disturbato e richiede perciò di orientarsi verso soluzioni tecnologiche caratterizzate da un’elevata efficienza spettrale, che riescano a lavorare bene anche in presenza di forti interferenze.

In precedenza Dimensione operava soprattutto con prodotti di un altro vendor sulla parte wireless, raggiungendo però una pericolosa mancanza di sviluppo da parte del produttore, che non permetteva più di stare al passo con le esigenze di banda da parte degli utenti finali. L’azienda si è quindi orientata verso prodotti più innovativi e, dopo una attenta valutazione delle tecnologie disponibili, è stata scelta la linea ePMP di Cambium Networks, che offriva un ottimo compromesso tra prezzo e capacità. La scelta ha permesso a Dimensione di mantenere alta la qualità del servizio con ePMP 1000, di migliorarlo ulteriormente con ePMP 2000 e di continuare in questo processo di innovazione con ePMP 3000.

Roberto Padulo, Amministratore Unico di Dimensione

L’ePMP 3000 ha portato una ventata di freschezza in un campo in cui altri produttori si concentrano su canali più grandi (ad esempio 80MHz, assolutamente inutilizzabili nella pratica) senza lavorare su un elemento cruciale come l’efficienza spettrale. L’uso del MU-MIMO e di modulazioni più elevate permettono, operando opportunamente nella scelta delle postazioni in cui utilizzare il prodotto e a parità di canale utilizzato, di raddoppiare la capacità complessiva rispetto ad ePMP 2000. Sono aspetti significativi, dei quali abbiamo già visto il beneficio reale sulla piattaforma Cambium PMP450m, e che stiamo vedendo sull’ePMP 3000.

L’ePMP 3000 permette infatti di lavorare con un numero inferiore di settori, e di conseguenza uno spettro più libero, pur offrendo velocità di picco superiori, ottimizzando così la spesa infrastrutturale e lo spazio fisico sulle torri. Per il cliente finale significa ottenere una migliore latenza, fondamentale ad esempio per il gaming online, il VoIP, lo streaming ed altri servizi che richiedono una connettività di elevata qualità, oltre che una maggior velocità di picco, e, complessivamente, un miglior servizio.