EnGenius SkyKey, gestione della rete flessibile e scalabile

EnGenius Networks Europe presenta ufficialmente la soluzione EnGenius SkyKey, progettata per gestire la rete cablata e wireless dell’azienda senza costi aggiuntivi. L’ultimo arrivato tra le soluzioni EnSky di EnGenius Networks Europe è rivolto agli amministratori IT interessati ad accelerare il processo di gestione degli access point e switch ricchi di funzionalità e che desiderano risparmiare tempo gestendo reti cablate e wireless da un'unica piattaforma.

Paolo Ciavardini, Country Manager Italia di EnGenius Networks Europe B.V.

Il nuovo membro della famiglia EnGenius offre ulteriori vantaggi e praticità per gli utenti. SkyKey è pienamente in grado di colmare il divario tra la soluzione on-premises e la soluzione cloud recentemente rilasciata dalla società. Il nostro obiettivo è fornire agli utenti delle PMI una soluzione WiFi completa caratterizzata da flessibilità e scalabilità. SkyKey offre ai professionisti IT differenti modalità di controllo e regolazione delle impostazioni globali, consente di visualizzare e monitorare le reti e di accedere alle informazioni statistiche di qualsiasi tipo di rete - wireless o cablata ".

La compattezza del dispositivo Skykey non deve trarre in inganno: anche se più piccolo di uno smartphone, EnGenius SkyKey è abbastanza potente da fungere da computer integrato dotato di sofisticati software di gestione della rete integrati e un potente hardware all'avanguardia. In aggiunta è implementato il software di gestione gratuito ezMaster che controlla direttamente gli Access Point o gli Switch EnGenius.

EnGenius SkyKey pone fine alla necessità di avere un server locale dedicato alla parte di Controller, solitamente richiesto per la gestione di una rete wireless. Dotata di un software intuitivo, la mini-workstation (SkyKey) si alimenta direttamente da un qualsiasi switch PoE e permette ai professionisti IT di risparmiare ore nell’eseguire difficili operazioni di installazione o manutenzione. Tutte le attività vengono eseguite da un'interfaccia Web browser intuitiva raggiungibile tramite indirizzo IP. Il dispositivo è anche magnetico e consente di essere attaccato su qualsiasi superficie metallica, come la parete di un rack o sopra uno switch.

Con SkyKey, i professionisti IT possono controllare diversi tipi di reti all'interno di un unico ecosistema di accesso semplice e intuitivo. Il dispositivo è dotato di accesso a una piattaforma di gestione della rete senza abbonamento (gratis) che offre la possibilità di accelerare in modo efficiente l’implementazione degli access point e dei gigabit switch e di avere le reti a portata di mano gestendole in tempo reale da una singola dashboard.

Un singolo dispositivo SkyKey, infatti, supporta fino a 100 Access Point e switch di rete ed è dotato di DRAM da 1 GB integrata e memoria eMMC da 4 GB. La porta microSD del dispositivo rende espandibile la capacità di archiviazione del dispositivo stesso e inoltre consente agli utenti di eseguire rapidamente il backup e il ripristino delle configurazioni.

Caratteristiche e vantaggi

-Cloud & Private Network Management: funzionalità di gestione della rete locale senza abbonamento (gratuito) con accesso remoto dal portale cloud EnGenius;

-accesso sicuro al Cloud: installata in ciascun sito, SkyKey offre un servizio di accesso sempre attivo e sicuro;

-installazione Plug & Play: collegalo a qualsiasi switch PoE inizia immediatamente a gestire gli access point e gli switch EnGenius;

-semplice interfaccia di gestione basata sul Web: la facile navigazione con l'interfaccia intuitiva permette una implementazione e gestione semplificata;

-panoramica e analisi della rete: l'interfaccia intuitiva consente agli utenti di visualizzare lo stato della rete cablata e wireless e di ottenere analisi e ricchi report.