Il mondo HR cambia, l'innovazione firmata Workday

Per una miglior produttività Workday ha presentato ai suoi clienti le innovazioni che permetteranno di affrontare nel migliore dei modi il mondo HR che si evolve. Durante Workday Rising, la tradizionale conferenza annuale dei clienti organizzata dalla società, Workday ha illustrato come le aziende possono riprogettare il proprio business grazie a nuove applicazioni come Workday People Experience, Workday People Analytics, Workday Credentials, per citarne alcune. Con un’architettura tecnologica basata sul Power of One—una fonte per i dati, un modello di sicurezza, un’esperienza utente, una comunità— Workday è l’unica in grado di fornire le informazioni giuste per consentire un processo decisionale più strategico e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

Innovazioni per un mondo HR in costante evoluzione

I responsabili HR devono far fronte a pressioni crescenti per gestire e sviluppare efficacemente le risorse umane. Devono infatti fare i conti con un mondo nuovo, dove la tecnologia modifica profondamente tutte le forme di lavoro e dove le modalità di lavoro alternative sono sempre più la norma e la velocità di adattamento è fondamentale per sopravvivere.

Con le innovazioni annunciate durante Workday Rising, i clienti potranno:

Personalizzare e migliorare l’esperienza dei dipendenti. Workday People Experience utilizza il machine learning per fornire esperienze uniche rivolte al singolo utente, mettendo a disposizione di ciascuno le informazioni giuste al momento giusto: dall’orientamento per lo sviluppo di carriera con contenuti personalizzati alle risposte a quesiti relativi alla gestione del personale o alla retribuzione grazie all’assistente digitale di Workday e alla creazione e gestione del dossier HR per le richieste più complesse.

Rispondere alla domanda di competenze in costante evoluzione e intercettare le opportunità. Le competenze sono sempre più una fonte critica di dati che alimentano il ciclo di vita dei talenti. Partendo da questa constatazione, Workday ha costruito una base Skill Graph, utilizzando il machine learning per mappare le correlazioni esistenti tra oltre 200.000 competenze.

-Skills insights, una nuova funzionalità per i clienti di Workday Human Capital Management (HCM), consente ai responsabili HR di determinare facilmente di quali competenze dispongono e quali lacune esistono in azienda.

-Talent Marketplace è una piattaforma di mobilità dei talenti attraverso la quale le aziende possono reperire e ricorrere a talenti. I lavoratori possono individuare opportunità di carriera basate sul matching delle competenze per progetti, incarichi e opportunità.

Consentire decisioni più rapide e smart. La scienza dei dati, un tempo appannaggio di pochi, è ora democratizzata e viene applicata a tutti gli ambiti delle risorse umane. Tuttavia gli sforzi della maggior parte delle aziende per basarsi maggiormente sui dati si scontrano ancora con dati frammentati, data literacy, mancanza di risorse specializzate e vincoli restrittivi sulla gestione dei dati e la privacy.

-Workday People Analytics è una nuova applicazione basata sulle più avanzate tecnologie di analisi aumentata, che consente ai responsabili dell’azienda coinvolti di avere una view delle tendenze più critiche del proprio business e soprattutto una comprensione più approfondita della direzione in cui vanno queste tendenze, il tutto sotto forma di ‘storia’.

-Discovery Boards, una funzionalità drag-and-drop di data discovery, inizialmente proposta all’interno di Workday Prism Analytics, sarà disponibile ai clienti di Workday HCM compresa nell’abbonamento. Questa funzionalità consente agli utenti di visualizzare rapidamente i dati finanziari e sulle persone per individuare modelli e ottenere informazioni.

Automatizzare e digitalizzare i processi time-consuming. Le aziende sono alla costante ricerca di tool che migliorino l’efficienza operativa per accrescere la produttività. Workday punta a razionalizzare e automatizzare i processi di HR manuali, troppo dispendiosi in termini di tempo, in modo che le persone possano dedicare il proprio tempo ad attività più strategiche, grazie alle seguenti soluzioni e funzionalità:

-Workday Credentials e WayTo by Workday sono due nuove tecnologie per le credenziali basate sulla blockchain che eliminano i problemi associati all’emissione, gestione e verifica delle credenziali.

-Workday Credentials consentirà alle aziende clienti di emettere, gestire e verificare tempestivamente le credenziali di tutte le categorie di lavoratori e persone.

-L’app WayTo by Workday sarà un nuovo modo per memorizzare, gestire e condividere le credenziali verificate e le informazioni personali e professionali sui propri dispositivi mobili.

-Plan to execute, una nuova funzionalità di pianificazione della forza lavoro disponibile per i clienti di Adaptive Insights Business Planning Cloud e di Workday HCM, costituisce una tappa fondamentale del nostro viaggio verso l’unificazione di Adaptive Insights con Workday.