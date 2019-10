IMQ è accreditata per le verifiche Vulnerability Assessment

Le verifiche di vulnerabilità (VA) su infrastrutture di servizi fiduciari garantiscono più sicurezza e privacy. IMQ è il laboratorio accreditato a effettuarle. Infatti IMQ è il primo laboratorio ad aver ottenuto l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le prove di Vulnerability Assessment sulle infrastrutture utilizzate dai fornitori di servizi fiduciari afferenti sia alla normativa nazionale (Conservazione digitale a norma e Gestione delle Identità digitali SPID) sia al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS (ad esempio: generazione di certificati qualificati per firme e sigilli elettronici e per l’autenticazione di siti web e generazione di marche temporali).

Claudia Piccolo, ICT Security Department Manager di IMQ

L'accreditamento ottenuto, rappresenta un traguardo di prestigio per IMQ che in questo modo conferma il suo ruolo di realtà unica nel panorama italiano, accreditata per operare valutazioni del livello di sicurezza informatica offerto da prodotti ed infrastrutture IT e OT in ambito sia civile e sia militare.

Lo scopo dei Vulnerability Assessment è quello di fotografare il livello di sicurezza dei sistemi e dei servizi, alla ricerca di possibili “falle” che potrebbero permettere a terzi di acquisire illegittimamente il controllo di un’infrastruttura e carpirne o manipolarne le informazioni, ad esempio individuando e sfruttando errate configurazioni, vulnerabilità note, errata gestione delle credenziali, inefficacia del processo di patch management.

Tale attività, che assume un'indubbia rilevanza quando in gioco ci sono quegli operatori che erogano servizi fiduciari, è svolta con l’utilizzo di tecnologie specifiche che vengono di volta in volta configurate, perfezionate e personalizzate. Se effettuato ciclicamente, questo processo consente di tenere sotto controllo il livello di sicurezza dei diversi elementi che compongono il sistema informativo.

La possibilità di condurre le verifiche di vulnerabilità attraverso una realtà riconosciuta da una terza parte quale laboratorio in possesso dei requisiti di competenza tecnica e dotazione strumentale, continuamente aggiornato sullo stato dell'arte, in grado di offrire un'esecuzione corretta delle procedure di prova, diventa dunque fondamentale quale elemento di garanzia.

IMQ è i l’unica azienda italiana ad essere: