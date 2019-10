Proteggere persone, dati, marchi: nuovo servizio da FireEye

Digital Threat Monitoring è la novità presentata da FireEye che monitora il mondo web e segnala le minacce digitali più nascoste a protezione di dati e persone. Digital Threat Monitoring è una nuova modalità per i clienti per difendere la propria traccia digitale attraverso settori del web che altrimenti sarebbero inaccessibili.

Sandra Joyce, SVP of Global Intelligence di FireEye

FireEye ha una lunga esperienza nel fornire informazioni di intelligence sulle minacce ad organizzazioni e governi che considerano le informazioni di intelligence come una capacità critica. Infatti, la profondità e l’ampiezza delle nostre fonti di raccolta significano che FireEye possiede capacità di monitoraggio del mondo underground più mature del settore. Questo è di fondamentale importanza per le organizzazioni che cercano di appropriarsi di queste sezioni di internet una volta inaccessibili. Digital Threat Monitoring serve come punto di partenza per le organizzazioni che aspirano ad aggiungere capacità di intelligence al loro portfolio di sicurezza. Stiamo riducendo i rischi aiutando i team di sicurezza interni a estendere il loro raggio d’azione in modo che possano concentrarsi sulle minacce più immediate per la loro organizzazione. Questo vantaggio, in termini di ROI, è facile da comprendere per i leader aziendali che non si occupano sicurezza.