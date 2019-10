Scandit con Ingenica Solutions per il sistema sanitario UK

Scandit e Ingenica Solutions insieme metteranno a punto la gestione dell’inventario del sistema sanitario britannico sfruttando computer vision e realtà aumentata. La collaborazione unisce l’esperienza di Ingenica Solutions nella fornitura di soluzioni di track and trace per il sistema sanitario del Regno Unito (NHS) con le soluzioni di scansione di codici a barre e Realtà Aumentata di Scandit per dispositivi mobile.

Samuel Mueller, CEO di Scandit

I lavoratori del settore sanitario, in particolare del Servizio Sanitario Nazionale, hanno sempre pochissimo tempo a disposizione e sono necessari nuovi modi per liberarli da compiti inefficienti. La nostra partnership con Ingenica Solutions aiuterà a trasformare la gestione dell’inventario nei sistemi NHS. La computer vision e la tecnologia AR hanno la capacità di offrire velocità e precisione nel settore sanitario, riducendo l’errore umano, migliorando la sicurezza del paziente e abbassando i costi. Questo tipo di tecnologia diventerà la norma nella sanità digitale per i decenni a venire.

Ingenica Solutions è specializzata in approvvigionamento sanitario, supply chain, gestione delle scorte, gestione dei costi per i pazienti e operazioni di back-office, progettate specificamente per rendere molto più semplice la gestione delle grandi quantità di scorte all’interno dell’NHS. Per consentire ai propri clienti di raggiungere una maggiore efficienza e migliorare la cura del paziente, Ingenica Solutions ha ora integrato la piattaforma di mobile computer vision di Scandit con Realtà Aumentata, nella propria soluzione di gestione dell’inventario - 360 IM.

Questa integrazione delle funzionalità di Realtà Aumentata di Scandit in 360 IM di Ingenica Solutions, la prima soluzione certificata GS1 del settore sanitario, definisce la nuova generazione applicativa nella gestione dell’inventario. Questa integrazione è un’altra prima volta per Ingenica, essendo l’unico sistema di gestione dell’inventario del settore basato sulla computer vision con Realtà Aumentata.

La funzionalità di Scandit consente agli operatori sanitari di eseguire semplicemente la scansione delle forniture ospedaliere con qualsiasi dispositivo intelligente o terminale portatile e visualizzare in tempo reale le informazioni sull’inventario tramite AR-overlay, come le date di scadenza dei prodotti e i livelli delle scorte. Questa soluzione semplice e facile da usare automatizza e collega i flussi di lavoro di più team, creando significative efficienze finanziarie e operative nella gestione dell’inventario.

La funzionalità MatrixScan consente anche la scansione di più codici a barre contemporaneamente, incluso un mix di codici a barre 1D e 2D, evidenziando elementi specifici con feedback in AR sul dispositivo. Ciò consente un riconoscimento più rapido e preciso dei prodotti o delle risorse, riducendo i tempi di ricerca dei prodotti da parte dei medici e consentendo di dedicare più tempo alla cura del paziente.