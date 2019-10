Wildix pensa alle web conference nelle PMI e crea Wizyconf

Wildix presenta il nuovo sistema Wizyconf, facile da gestire e sviluppato per rispondere in primis alle esigenze delle piccole e medie imprese in fatto di videoconferenze. Wizyconf è infatti una soluzione intuitiva, che non necessita del supporto di IT manager per essere azionata ed è configurabile in pochi secondi.

Wizyconf è un sistema di web conference professionale, basato sul WebRTC e sul sistema operativo Chrome OS, che garantisce sicurezza e agile usabilità. Dotato di due webcam - una 4K Ultra HD con autofocus e angolo a 120 gradi e una camera PTZ ad alta risoluzione e con 12x zoom ottico (16x digitale) - Wizyconf utilizza microfoni HD in dotazione negli studi di registrazione musicale, che coprono un’area di circa 60 metri quadri, e che possono essere installati sul soffitto e sulla scrivania con un impatto minimo.

Le principali caratteristiche del sistema Wizyconf:

Funziona su Chrome OS + WebRTC: non ci sono più problemi con gli aggiornamenti o l’incompatibilità del driver. Si configura come la conference station più sicura, una corazza completa contro qualsiasi tipo di hacking. Facile da usare: sono necessari solo 30 secondi per avviare la conference attraverso il telecomando. La conference permette di installare fino a 3 monitor con un supporto essenziale. I due i microfoni HD con qualità audio eccezionale possono essere installati sul soffitto o sulla scrivania e sono invisibili agli utenti.