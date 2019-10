Da Acronis una suite di soluzioni per la protezione IT

Acronis lancia Cyber Protect, Cyber Platform e Cyber Infrastructure, tre soluzioni che affrontano la cybersicurezza e la protezione dei dati in un modo innovativo. Presentate durante l'evento inaugurale dell'Acronis Global Cyber Summit, che si è svolto a Miami, in Florida, queste soluzioni offrono capacità di protezione informatica innovative, e vanno a sostituire le soluzioni preesistenti che non sono più in grado di affrontare le problematiche attuali dell'IT.

L'adozione di tecnologie di machine learning e di intelligenza artificiale consente alle aziende di gestire in modo rapido ed efficiente il processo decisionale, ma richiede anche l'acquisizione, lo storage e l'impiego di dati che devono poter essere considerati attendibili. La proliferazione dei dispositivi e della distribuzione di dati tra più sistemi, ubicazioni e servizi cloud rende più complessa l'infrastruttura, che, ormai decentralizzata, diventa più vulnerabile agli attacchi informatici.

Serguei Beloussov, fondatore e Ceo di Acronis

L'odierna dipendenza dai dati crea sfide mai affrontate prima d'ora dalle aziende, che dispongono di soluzioni non progettate per gestirle. Per superare questi nuovi ostacoli è imperativo un approccio totalmente nuovo alla gestione e alla protezione dei dati, che deve coprire salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza dei dati, i cinque vettori SAPAS della protezione informatica. La nostra suite di soluzioni è progettata specificamente per coprire tutti questi aspetti.

Le tre soluzioni da vicino

-Acronis Cyber Protect è la prima soluzione di protezione informatica totale che copre tutti i fattori previsti dal framework per la cybersecurity promosso dal NIST: identificazione, protezione, rilevamento, reazione e ripristino. Tutte le funzionalità di Acronis Cyber Protect sono disponibili tramite un unico agente leggero e amministrate con una console di gestione moderna che offre un'esperienza web ottimizzata per i dispositivi mobili.

-Acronis Cyber Platform è la piattaforma su cui si basano tutti i servizi Acronis e include una serie di API supportate da SDK (kit di sviluppo software) e codici di esempio. L'accesso alla piattaforma consente ai partner di differenziarsi dai competitor proteggendo nuove origini dati, supportando nuove posizioni di storage, implementando funzionalità di gestione dei dati innovative e migliorando le applicazioni con la protezione digitale.

-Acronis Cyber Infrastructure, soluzione di infrastruttura software-defined universale che impiega hardware standard di largo consumo e combina carichi di lavoro di elaborazione, di rete software-defined e di storage di blocchi, file e oggetti. Progettata specificamente per la protezione dei carichi di lavoro, Acronis Cyber Infrastructure offre il costo più basso sul mercato per la gestione e lo storage dei dati secondari, oltre a un ambiente affidabile e sicuro per l'esecuzione di Acronis Cyber Platform e delle soluzioni basate sulla piattaforma.