GTT e Greenyard insieme per garantire prestazioni migliori

Performance elevate e efficienza sono alla base della partnership: GTT assicura SD-WAN e SIP Trunking alla strategia cloud di Greenyard per le sue 80 filiali. Greenyard, azienda specializzata nell’import/export e nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi surgelati e preparati nonchè di fiori e piante per grossisti, rivenditori e GDO, ha selezionato i servizi gestiti SD-WAN di GTT per le proprie 80 location in Europa e Nord America. GTT supporta anche la piattaforma per le comunicazioni unificate di Greenyard con il suo servizio di trunking SIP, che include oltre 6.000 numeri di telefono, con terminazione globale.

Luc Verbist, ICT group director di Greenyard

Abbiamo adottato misure essenziali per consolidare, trasformare e modernizzare la nostra infrastruttura ICT ed eseguire applicazioni mission-critical in cloud, elemento fondamentale per la competitività futura della nostra azienda. I servizi SD-WAN, SIP Trunking uniti alla rete globale di GTT all'avanguardia nel settore sono alla base della nostra strategia cloud e delle conseguenti efficienze in termini di costi.

Il servizio SD-WAN di GTT fornisce una rete resiliente e sicura che collega i dipendenti di Greenyard in tutto il mondo alle applicazioni critiche su cui fanno affidamento ogni giorno. La rete viene fornita con connettività ridondante in ciascuna delle location di Greenyard e in una configurazione attiva-attiva, per garantire la massima resilienza. Il backbone globale IP Tier 1 di GTT fornisce anche connettività privata e sicura ai principali fornitori di servizi cloud, per garantire a tutte le applicazioni le migliori prestazioni possibili.