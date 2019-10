Panasonic Toughbook, un aiuto per i tecnici CPL Concordia

Gli operatori sul campo di CPL Concordia richiedevano un device resistente, performante, pronto ad ogni situazione. La risposta Panasonic è stata Toughbook G1. Migliorare comfort e qualità della vita delle persone, utilizzando tecnologie efficienti e compatibili con l’ambiente: è questo uno degli obiettivi di CPL CONCORDIA, tra le più importanti e longeve società cooperative italiane del settore energia e servizi. Nata nel 1899, CPL Concordia ha realizzato nel 1963 la prima rete gas – da allora, è iniziato per la società un periodo di trasformazione e rapido sviluppo verso l’intero mercato energetico, che la vedono oggi protagonista tramite la fornitura dei propri servizi ai maggiori player dell’energia sul territorio italiano.

Stefano Bortoli, Head of Agile Management di CPL Concordia

Le squadre di lavoro sul territorio avevano bisogno di un device che potesse resistere agli urti, lavorare sotto la luce diretta del sole, sostenere un intero turno di lavoro e che fosse ergonomico per garantire la massima usabilità sul campo. Inoltre, era importante per noi lavorare con un partner abituato a rapportarsi con le aziende e rispondere con tempi e modalità tipiche del B2B.

In questo scenario, CPL Concordia ha scelto di affrontare con le migliori soluzioni il processo di rapida evoluzione che negli ultimi anni ha visto tutta l’industria rivedere i propri paradigmi, a partire dalla trasformazione digitale. Nel corso dell’attività di analisi e ricerca che il team di agile management di CPL Concordia ha quindi portato avanti, in ottica di digitalizzazione dei processi e continuo miglioramento, è stata di fondamentale importanza anche la selezione dei dispositivi professionali di cui dotare i propri operatori.

Dopo un’attenta analisi volta a individuare i migliori strumenti di lavoro offerti dal mercato, la società ha scelto di affidarsi alle soluzioni Panasonic Toughbook, e in particolare al tablet fully rugged da 10,1’’ Toughbook G1. Caratterizzato da performance e funzionalità di comunicazione migliorate, maggiore durata della batteria (fino a 14 ore) e sistema operativo Windows 10 Pro, il Toughbook G1 è il dispositivo più apprezzato dai lavoratori mobili.

Andrea Golinelli, responsabile tecnico servizio ispettivo di CPL Concordia

I device TOUGHBOOK sono famosi in tutto il mondo per la loro affidabilità, e dopo tre anni di utilizzo non possiamo che confermare quanto il mercato attribuisce a questi prodotti. Posso dire che la qualità del servizio riconosciuta a CPL Concordia passa attraverso scelte vincenti, e la nostra collaborazione con Panasonic è una di queste.

Il Toughbook G1 assiste gli operatori di CPL in diverse attività, tra cui l’installazione e manutenzione dei contatori, l’ispezione metrologica e la ricerca delle dispersioni di gas. Il servizio garantisce la conformità alle norme costruttive e fiscali, e consente ai clienti di CPL che distribuiscono gas di emettere bollette a prova di errore. Ma non solo: il device consente anche agli operatori di integrare in tempo reale i dati dallo strumento rilevatore con le coordinate del veicolo, e questo permette a CPL Concordia di automatizzare e velocizzare la produzione di reportistica specifica per il committente.