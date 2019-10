Editing video senza limiti: Pinnacle Studio 23 Ultimate

Pensato da Pinnacle per il settore editing video e caratterizzato da potenza, precisione e creatività, Pinnacle Studio 23 Ultimate realizza video professionali. Grazie alla nuova Mascheratura video, editing nella timeline perfezionato e miglioramenti delle funzionalità di Gradazione del colore ispirate dai professionisti, Pinnacle Studio 23 Ultimate consente agli utenti di assumere il controllo completo sulle loro riprese e produrre video unici e sofisticati.

Michel Yavercovski, Senior Director of Product Management per Pinnacle

Con un kit di strumenti avanzati, Pinnacle Studio Ultimate si distingue perché offre versatilità, potenza e controllo senza pari nell'editing video», «La Mascheratura video estende le opportunità creative in modo sostanziale e sta già dando prova di essere una funzionalità molto attesa, visto l’entusiasmo degli utenti beta per gli straordinari risultati che riescono a ottenere. Se poi si aggiungono i miglioramenti della timeline il flusso di lavoro risulta davvero ottimizzato e Pinnacle Studio Ultimate consente di assumere il totale controllo sulle riprese e di effettuare l'editing come si preferisce e con la massima facilità.

Oltre al supporto di bitrate più elevati e all’accelerazione hardware Intel Quick Sync ottimizzata, le nuove funzionalità e i miglioramenti di Pinnacle Studio 23 Ultimate includono:

-Mascheratura video: permette di esplorare un nuovo livello di controllo creativo ottimizzando o migliorando gli elementi nel video, sfocando i volti, clonando gli soggetti, applicando selettivamente effetti a qualsiasi porzione di clip, sovrapporre testo o forme alle riprese, creare maschere di testo e altro ancora.

-Timeline efficiente: la nuova funzionalità Annidamento dei clip consente di lavorare in modo più efficiente e di tenere la timeline organizzata. È possibile raggruppare facilmente diversi clip insieme per riordinare la timeline o applicare collettivamente transizioni ed effetti. I controlli di gestione dei fotogrammi chiave ottimizzati permettono di personalizzare le transizioni e gli effetti in modo preciso.

-Gradazione del colore: con i controlli della gradazione completi, che ora includono le impostazioni predefinite del profili LUT e opzioni di gestione dei fotogrammi chiave ottimizzate per regolazioni più precise, è possibile correggere il colore e definire il tono del video. Copiando e incollando gli attributi colore nei clip si risparmia tempo. Con le nuove funzionalità Vettorscopio selettivo è possibile applicare correzioni del colore precise a specifiche aree del video. Regolare l’incarnato per un aspetto più naturale, abbinare il colore tra le clip, e altro ancora.

-Opzioni di esportazione: le nuove opzioni di esportazione offrono numerosi vantaggi. Il nuovo Canale alfa può essere usato per esportare i progetti con sfondi trasparenti e trasformare i video in GIF, per una semplice visualizzazione sulle piattaforme online. Elabora perfettamente diversi file contemporaneamente oppure usa la nuova messa in coda in serie per risparmiare tempo durante l'esportazione.

-Effetti di NewBlueFX: gli effetti NewBlue Audio Essentials appena aggiunti permettono di ottimizzare l’elaborazione dell’audio e aggiungere effetti sonori, come cori, ritardo, eco e distorsione. Inoltre, è possibile esplorare pacchetti NewBlue popolari con effetti video inclusi.

Grazie al supporto del 4K, dell’HD e del video 360°, Pinnacle Studio 23 Ultimate offre un potente set di funzionalità che includono anche transizioni dinamiche, trasparenza delle tracce e animazione stop motion. MultiCam Capture Lite permette di registrare la schermata e le riprese della webcam e le combina perfettamente con MultiCam Editor. Masterizzare i progetti è facile con Pinnacle MyDVD, che offre oltre 100 menu personalizzabili, capitoli e altro ancora.