Zerto semplifica il sistema storage con InfiniBox Infinidat

Zerto ha sostituito 16 sistemi storage con un sistema InfiniBox fornito da Infinidat, grazie al quale ha migliorato e ottimizzato la propria infrastruttura storage.

I sistemi storage enterprise InfiniBox eliminano i tradizionali compromessi tra affidabilità, costi e prestazioni - su vasta scala - per lo storage enterprise. Grazie alla sua facilità d'uso, alla sua scalabilità e alle elevate performance in grado di supportare i carichi di lavoro ad alta intensità di prestazioni dei moderni data center, InfiniBox consente alle aziende di tutti i settori di dedicare più tempo al supporto dei clienti e alla crescita del loro business, e meno alla gestione dello storage.

Miki Gershgoren, Direttore dell'infrastruttura IT di Zerto

Stavamo cercando qualcosa di più per il nostro ambiente storage, ma gestendo 16 diverse soluzioni, la gestione stava diventando un incubo e stava influenzando le nostre prestazioni. Abbiamo sostituito i nostri vecchi array storage con un singolo InfiniBox e abbiamo visto subito degli enormi miglioramenti su tutta la linea. Non solo ha migliorato la nostra agilità di provisioning e la produttività del personale, ma gli algoritmi di Neural Cache hanno ottimizzato le prestazioni con aumenti percentuali a doppia cifra rispetto al nostro vecchio ambiente.

Zerto ha installato la soluzione InfiniBox F4260 all'inizio del 2019 nel più grande dei suoi quattro data center, un sito in Israele che serve team di sviluppo e controllo qualità (QA). L'implementazione è stata condotta in soli quattro mesi, metà del tempo originariamente previsto per rendere operativi tutti i laboratori e gli ambienti di sviluppo dell'azienda.

L'installazione di InfiniBox in Israele rappresenta la prima di una serie di fasi pianificate da Zerto per consolidare la propria infrastruttura storage ed essere pronta a indirizzare le esigenze di business. L'hardware è stato consegnato con 1 PB di spazio di archiviazione utilizzabile e 2 PB in modalità compressa, con una crescita pianificata per almeno 4 PB di capacità effettiva. La società ha in programma di aggiornare il proprio data center nell'area di Boston e sta valutando aggiornamenti per le funzioni di backup e disaster recovery per la sua infrastruttura di storage a livello globale.

Consolidando i sistemi in un'unica soluzione e aggiungendo funzionalità di automazione uniche alla sua architettura di storage, Zerto è ora pronto per qualsiasi scenario futuro, con la massima flessibilità per crescere facilmente nella capacità di archiviazione.