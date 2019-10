Attacchi sofisticati, la protezione Check Point per le PMI

I nuovi gateway di sicurezza della serie 1500 di Check Point offrono una sicurezza al passo con gli attacchi più avanzati e riescono a proteggere al meglio le PMI. Queste due nuove appliance stabiliscono nuovi standard di protezione contro i più avanzati attacchi informatici di quinta generazione e offrono una facilità di implementazione e gestione senza pari.

Secondo il 2019 Verizon Data Breach Investigations Report, il 43% di tutte le vittime della violazione erano piccole imprese e il 63% dei tentativi di attacco contro le PMI ha avuto successo. Secondo un report di Ponemon Institute, il costo totale degli attacchi informatici contro le PMI può superare il milione di dollari, il che può naturalmente avere un effetto devastante su un'organizzazione.

Itai Greenberg, VP Product Management di Check Point Software Technologies

Le piccole imprese svolgono un ruolo critico nella crescita economica e nell'innovazione in tutto il mondo, ma spesso non hanno le risorse per proteggersi completamente dalle minacce informatiche avanzate di oggi. Ora, le piccole e medie imprese possono godere di una sicurezza di livello enterprise con capacità di prevenzione delle minacce leader del settore, abbinate a una gestione facile e intuitiva.”