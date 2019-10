Appuntamento con Panduit e l’Ordine degli Ingegneri di Roma

Riservato agli ingegneri della Provincia di Roma, il 13 novembre si terrà un seminario tecnico sul cablaggio strutturato organizzato in collaborazione con Panduit. Durante l’incontro verranno analizzate le nuove tecnologie per il cablaggio strutturato e le best practice per il risparmio energetico di edifici e data center.

Il seminario dal titolo “Il cablaggio strutturato, dagli edifici ai data center e le best practises per il risparmio energetico”, organizzato dalla commissione Data Center istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma intende fornire gli elementi per la progettazione del cablaggio strutturato, dal più semplice all’interno di edifici per uso civile, fino al ben più complesso cablaggio strutturato per i data center. Verranno affrontati gli ultimi aggiornamenti in materia quali regolamento CPR, cabling in rame a 4 coppie cat.8, e ad una coppia 10BaseT-1TL, PoE, nonché in fibra ottica per i 40 Gbps e i 100 Gbps, e in ultimo si terrà una sessione di prove strumentali.

Panduit sarà presente con Enrico Caronti, Territory Account Manager per la Network Infrastructure Business Unit di Panduit Italia, che terrà un intervento sugli aggiornamenti normativi e le nuove tecnologie per il cablaggio strutturato, con particolare focus sulle migliori pratiche per il risparmio energetico negli edifici e nei data center. Sarà anche possibile toccare con mano le soluzioni Panduit in rame e fibra ottica per ambienti civili e industriali.

La partecipazione al seminario dà diritto a 4 crediti formativi professionali agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

L’appuntamento si terrà presso la sede dell’Ordine in Piazza della Repubblica, 59 – SALA 1.

Agenda:

-14.00-14.15 Introduzione ai lavori e saluti iniziali

Ing. Carla Cappiello, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

-14.15-15.40 Progettazione e realizzazione del cablaggio strutturato, CPR, integrazione wireless e PoE

Ing. Gioacchino Zecca, Membro della Commissione Data Center

Ing. Mario D’Ettore, Presidente della Commissione Data Center

-15.45-16.40 Architettura dei Data Center. Infrastrutture resilienti per la PA

Ing. Massimiliano Billi, Responsabile del D.C. e delle infrastrutture ITC Istat

-16.40-16.55 – Coffee Break

-16.55-18.00 Aggiornamenti normativi e nuove tecnologie per il cablaggio strutturato e per il risparmio energetico degli edifici e dei data center

-Enrico Caronti, Territory Account Manager per la Network Infrastructure Business Unit di Panduit Italia

-18.00-18.30 Prove strumentali di attestazione meccanica di connettore ottico LC attraverso soluzione OPTICOM. Verifiche e sperimentazioni pratiche

Cristina Bozza, Specialista in test e misure sul cablaggio strutturato