Akamai raggiunge un nuovo picco di traffico sulla rete globale

Per la prima volta Akamai supera la soglia dei 100 Tbps e raggiunge il picco di traffico di 106 Tbps sulla sua rete globale di distribuzione dei contenuti.

Era il 2008 quando il traffico su Akamai ha superato per la prima volta 1 Tbps, mentre alla fine dello scorso anno l'azienda ha annunciato di aver oltrepassato i 70 Tbps grazie ad una combinazione di eventi sportivi in diretta, lanci di videogiochi, importanti aggiornamenti software e un'elevata attività di e-commerce. Ora, il traffico su Akamai raggiunge regolarmente picchi di oltre 50 Tbps su base giornaliera.

Adam Karon, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale di Akamai, Media & Carrier

Consegnare 106 terabit al secondo è più o meno come scaricare 3.300 film HD due ore al secondo, o quasi 12 milioni di film all'ora.

Nel blogpost A Peak at the Edge. Karon ha notato che il picco di traffico è stato in gran parte generato dall’aggiornamento di un popolare videogioco, insieme "alla quantità impressionante di altri contenuti e dati forniti dalla piattaforma Akamai nello stesso momento".