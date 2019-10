Kingston, presentata la nuova gamma Canvas Select Plus

Kingston Digital Europe ha reso disponibile una nuova linea di schede microSD e SD Canvas Select Plus con nuovi standard in termini di velocità e capacità di memoria. Con questa nuova gamma, Kingston sostituisce i precedenti modelli della linea Canvas Select.

Le schede Flash di memoria della linea Canvas Select Plus di Kingston sono progettate per massimizzare l’esperienza utente grazie a velocità più elevate, maggiore affidabilità e capacità di memoria fino a 512GB1. Canvas Select Plus garantisce un trasferimento rapido di contenuti in alta qualità, in quanto raggiunge velocità UHS-1 di Classe 10 fino a 100B/ s2, perfetta per carichi di lavoro pesanti come l’avvio rapido di applicazioni, il trasferimento di foto ad alta risoluzione, l’acquisizione e l’editing di video in full HD.

La nuova microSD Canvas Select Plus è ottimizzata per l’uso con i dispositivi Android ed è stata progettata per assicurare prestazioni con classificazione A1, permettendo l’avvio e il caricamento delle app a velocità sorprendenti. Le specifiche perfezionate offrono agli utenti grande rapidità e spazio di archiviazione per foto ad alta risoluzione e acquisizione di video in 4K, oltre a contenuti multimediali ad alta intensità grafica per un’esperienza d’applicazione più potente.

Le schede Flash Canvas Select Plus sono coperte da garanzia a vita e supporto tecnico gratuito.