Western Digital porta al debutto lo storage NAS WD Red SSD

Western Digital svela nuove soluzioni per lo storage per le piccole aziende e gli home office che adottano dispositivi di archiviazione e condivisione NAS.

Arrivano così sul mercato i WD Red SSD, che migliorano le prestazioni e le capacità di memorizzazione in cache in un ambiente ibrido NAS. L’azienda aumenta inoltre la capacità di WD Red e WD Red Pro fino a 14 TByte.

Le performance di un SSD per supportare la connettività ad alta velocità

Con il crescente ricorso alla virtualizzazione, la rete Ethernet a 10GB (10GbE) e le connettività ad una velocità più elevata stanno diventando funzionalità essenziali predisposte nei moderni sistemi NAS.

Progettate basandosi sulla comprovata affidabilità della gamma di prodotti WD Red, queste soluzioni sono state studiate appositamente per aiutare l’utente finale a trasformare i punti deboli in profitti. Quando viene utilizzata come soluzione per la memorizzazione in cache all’interno di un sistema NAS, WD Red SA500 SSD aiuta a migliorare le performance e al contempo le nuove aumentate capacità dei WD Red e WD Red Pro HDD offrono maggiore spazio di archiviazione nello stesso dispositivo NAS.

WD Red SA500 NAS SATA SSD

o Studiato appositamente per gli appassionati di NAS, il nuovo WD Red SA500 NAS SATA SSD offre capacità da 500 GB fino a 4 TB (solo 2.5”) e crea un ambiente ottimizzato per reti 10GbE, oltre a memorizzare in cache nei sistemi NAS per accedere rapidamente ai file usati di frequente. Con resistenza superiore per i carichi pesanti di lettura e scrittura richiesti dal NAS in un ambiente 24/7, l’unità supporta database OLTP, ambienti multi-utente, rendering fotografici e editing di video in 4K e 8K.

WD Red NAS Hard Drive

o Complementare a WD Red SA500 NAS SATA SSD, il nuovo WD Red HDD aumenta la sua capacità fino a 14 TB ed è progettato per l’utilizzo in sistemi NAS fino a 8 bay. Ideale per ambienti piccoli 24/7, l’unità supporta una velocità di carico di lavoro fino a 180 TB/anno.

WD Red Pro NAS Hard Drive

o Progettato come il WD Red HDD per sostenere carichi di lavoro NAS professionali e capacità fino a 14 TB, WD Red Pro HDD supporta fino a 24 bay. Con tecnologia Active Balance Plus 3D e controllo per il recupero di errori con tecnologia NASware 3.0, l’unità opera con una maggiore affidabilità.

WD Red SA500 SSD si presenta sul mercato con capacità a partire da 500 GB fino a 2 TB per fattori di forma M.2 e prezzi suggeriti al pubblico IVA inclusa che vanno da 94,90 euro a 379,00 euro. Il fattore di forma 2.5” del WD Red SA500 SSD ha capacità che partono da 500 GB fino a 4 TB e prezzi suggeriti al pubblico IVA inclusa che vanno da 94,90 euro a 759,00 euro.

WD Red NAS HDD con capacità da 14 TB ha un prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa di 569,00 euro, mentre il WD Red NAS Pro HDD con capacità da 14 TB 659,00 euro