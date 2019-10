Le soluzioni TeamViewer per la gestione IT delle PMI

TeamViewer offre soluzioni a misura di PMI e può soddisfare le esigenze tipiche di questi ambienti in termini di protezione e monitoraggio a distanza di device e asset.

Le PMI sono una componente importante dell’economia italiana e sono lo specchio di una forte imprenditorialità radicata nel territorio.

Le imprese, indipendentemente dal settore merceologico hanno tutte la stessa esigenza quando si parla di gestione IT: avere i processi automatizzati e una gestione centralizzata in modo da ridurre i costi, risparmiare tempo e aumentare l’efficienza.

TeamViewer Remote Management risponde all’esigenza delle PMI di avere un controllo centralizzato e intuitivo grazie alla gestione di un unico portale garantendo così un servizio IT immediato.

Quattro sono le soluzioni chiave di questa console:

- TeamViewer Monitoring soluzione che consente di ottenere una panoramica completa di tutti gli aspetti critici dei propri sistemi in una singola interfaccia;

- TeamViewer Asset Management che permette di visualizzare ed esportare sotto forma di report ogni informazione hardware e software dei diversi device, in pochi semplici clic;

- TeamViewer Endpoint Protection che protegge attivamente e per 24 ore i dispositivi dagli attacchi informatici;

- TeamViewer Backup che può essere implementato anche a distanza in modo che i dati e quelli dei clienti siano archiviati su cloud sotto i più stretti standard di sicurezza.

Le PMI oggi inoltre posso sfruttare il grande potenziale che l’IoT offre, portando nuove soluzioni per risolvere le loro problematiche. Gli oggetti collegandosi tra di loro forniscono informazioni aggregate che consentono alle PMI di ottenere una migliore efficienza aziendale.

Per accedere ai vantaggi dell’IoT, le PMI hanno bisogno di un’implementazione IoT rapida ed efficace, senza onerose progettazioni o forti investimenti. TeamViewer tra le sue soluzioni, propone TeamViewer IoT Starter Kit, che può essere implementato autonomamente da aziende di qualsiasi dimensione. Grazie a IoT Starter Kit i clienti possono studiare i propri casi di applicazione IoT e verificare i progetti che meglio rispondono alle proprie esigenze.

Moltissimi sono i casi d’applicazione della soluzione TeamViewer IoT Starter Kit tra i quali troviamo:

- I sistemi industriali: Controllo da remoto e in tempo reale degli endpoint e manutenzione predittiva grazie a un sensore di vibrazione o di temperatura che rileva le anomalie.

- I sistemi di raffreddamento: Sistema di notifica per intervenire preventivamente in caso di variazioni di temperatura e per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di raffreddamento grazie a sensori di temperatura

- L’ agricoltura intelligente: Assistenza da remoto per raccogliere e valutare i dati dei sensori dalle macchine da campo e risolvere i problemi in caso di malfunzionamento. Utilizzo dei sensori di umidità e temperatura per controllare in modo più efficiente le strutture come le serre agricole.

- La logistica: Risoluzione dei problemi da remoto riducendo i costi di supporto della forza lavoro e i tempi di fermo delle merci. Sistemi di notifica per aver un controllo sullo stato della merce trasportata.