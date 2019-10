Cloudera Data Warehouse, analisi self-service sulla “nuvola”

Cloudera Data Warehouse è il servizio cloud-native che semplifica le attività di analisi self-service sulla nuova Cloudera Data Platform.

La soluzione facilita la gestione e l’implementazione del data warehousing nel cloud, migrando i workload on-premise sulla nuvola garantendo sicurezza e governance.

La piattaforma raccoglie i dati da qualunque luogo, in modo massivo, dalle fonti strutturate e non, fino alle risorse edge, agevolando in modo significativo il ciclo di vita del data warehousing per i responsabili delle attività IT e di data analytics.