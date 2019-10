Penta in Italia, a supporto del business banking delle imprese

Arriva in Italia Penta, la piattaforma per il business banking delle PMI. Al centro della strategia soluzioni integrate che mettono al centro il cliente e le sue necessità.

L’azienda, nata dalla fusione con l’italiana Beesy di proprietà di Finleap, ha conosciuto una crescita esponenziale tale da convincere oltre 10.000 imprese della validità delle sue soluzioni in ambito digital banking.

Penta offre uno dei più semplici e veloci onboarding per imprese disponibili in Europa e, grazie al modello di business banking facile, reso possibile dal partner bancario solarisBank, in solo un anno e mezzo ha lanciato diversi prodotti e soluzioni tra cui le carte di debito per i team, la gestione delle spese e rendicontazioni, soluzioni di contabilità integrate e pagamenti internazionali in 35 valute e 212 paesi.

Matteo Concas, Co-Founder e CMO di Penta

Il nostro obiettivo primario come Penta è quello di offrire soluzioni integrate che mettono al centro il cliente e la sua necessità di avvalersi di un prodotto iper personalizzato, intuitivo ed accessibile ovunque. Il rapporto tra banche tradizionali e clienti è sempre stato complicato da lungaggini burocratiche e una rigida formalità nella comunicazione che, alla lunga, è risultata altamente improduttiva. Il nostro impegno è volto a stabilire una collaborazione fattiva con quelli che consideriamo partner, più che clienti, per offrire in maniera rapida e continuativa aggiornamenti e nuove funzionalità che incontrino realmente le loro necessità.

Bruno Reggiani, Country Manager per l’Italia di Penta

L’Italia per noi è un mercato altamente strategico data l’alta concentrazione di PMI e la crescita costante che l’ecosistema delle startup ha conosciuto in questi ultimi anni. Nel 2019, infatti, per la prima volta queste hanno superato le 10mila unità. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di raggiungere 5.000 clienti entro i primi sei mesi dal lancio. Questo sarà possibile soprattutto grazie al team creato a livello locale che conosce bene non solo le dinamiche della realtà economica italiana ma anche internazionale, così da rendere Penta un vero alleato per la gestione digitale del business per tutte le startup e aziende che cercano un punto di riferimento unico nell’erogazione dei servizi finanziari.

A consolidare l’ingresso di Penta nel mercato italiano è una partnership con Credimi, oggi il più grande digital lender per le imprese in Europa Continentale. Lanciato in Italia nel 2017 con la missione di semplificare l’accesso al credito per le imprese, Credimi ha erogato oltre 600 milioni di euro a 3.500 aziende attraverso un canale di finanziamento flessibile e veloce, alternativo alle tradizionali banche e factor.

La partnership è volta ad offrire reciproci vantaggi ai clienti delle due Fintech: le aziende di Credimi potranno attivare gratuitamente la versione Premium del conto Penta, mentre i clienti Penta avranno fino a 1.500 euro di benefici per aprire una linea di Factoring digitale o accedere a Credimi Futuro, il finanziamento a medio lungo termine di Credimi.