Skebby analizza il Black Friday: oltre 3 mln di SMS al giorno

Il Black Friday è ormai una tradizione anche in Italia; secondo Skebby si raggiungeranno soglie di trasmissione di SMS impensabili in altri periodi dell’anno.

Dalle analisi emerge che nel 2018 gli SMS inviati per comunicare sconti e iniziative promozionali sono stati in media 3 milioni al giorno durante la settimana del Black Friday. Si tratta di numeri decisamente significativi per comprendere la portata dell’evento, se si considera che la mole degli SMS gestiti durante la Black Week fa segnare un +80% rispetto a una settimana tipo e +54% rispetto ai primi 7 giorni dei saldi estivi 2019.

Per quanto dall’indagine si evinca che tutta la settimana del Black Friday sia da considerarsi oramai anche in Italia interessata dalle iniziative promozionali e dalle campagne di marketing, rappresentando da sola il 44% degli SMS pubblicitari inviati nel mese di novembre, i giorni che risultano più gettonati sono il Black Friday stesso e il giovedì che lo precede.

A livello di orari, i picchi di invio si verificano tra le 10 e le 11 del mattino e nel tardo pomeriggio dopo le 17, quando la maggioranza delle persone si appresta a terminare la propria giornata lavorativa e può recarsi nei negozi o dedicarsi agli acquisti online.