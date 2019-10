La mobilità di Gigaset GL590, tra innovazione e tradizione

Gigaset GL590 è un robusto apparecchio dal design a conchiglia, dual sim, con una batteria da 550 ore in stand by e di oltre 10 ore in conversazione.

Si tratta di un dispositivo per l’utenza senior, maneggevole e dal design robusto.

Gigaset GL590 misura 109,4x 58x18,8 mm (chiuso) e 206x58x12 mm (aperto). Il display da 2,8” è a colori in formato QVGA, 240x320 pixel, ad alto contrasto.

I tasti di selezione sono ad isola, molto grandi e chiaramente definiti. La dimensione extra-large e la separazione uno dall’altro ne facilitano l'utilizzo. La retroilluminazione della tastiera migliora la leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Il volume della suoneria e delle chiamate può essere impostato su "molto alto", garantendo agli utenti di sentire molto bene quando il telefono squilla e comprendere perfettamente e senza alcuna interferenza le conversazioni. Gigaset GL590 vanta anche una perfetta compatibilità con gli apparecchi acustici.

Gigaset ha scelto di non utilizzare la modalità di ricarica attraverso il cavo collegato alla porta micro USB, in uso in molti apparecchi simili, perché poco maneggevole.

Si è optato per una ricarica più pratica con una stazione base di ricarica esterna.

La memoria interna può essere aumentata di 32 GB con una scheda microSD, sufficienti per innumerevoli ore di ascolto di musica o audiolibri.

Sul retro del cellulare, ovvero sulla parte anteriore a cellulare chiuso, è posizionato un pulsante di colore arancione destinato all’SOS. Premendolo ci si garantisce una rapida assistenza in caso di emergenza ed è quindi un elemento cruciale di sicurezza per una persona più in là con gli anni.

Il nuovo cellulare GSM Gigaset GL590 è disponibile sullo shop on line dell’azienda e presso i migliori rivenditori al prezzo euro 69,99.