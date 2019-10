Si irrobustisce la collaborazione tra Europol e Palo Alto

Palo Alto Networks ed Europol siglano un memorandum d'intesa per ampliare le attività di collaborazione reciproche e combattere così la criminalità informatica.

L'accordo prevede lo scambio di dati di intelligence sulle minacce e di informazioni sulle tendenze del cybercrime, nonché di competenze tecniche e best practice.

Al centro di questo sforzo congiunto, vi è la condivisione delle ricerche sul cybercrime condotte dalla Unit 42 di Palo Alto Networks, il team di threat intelligence dell'azienda. I suoi analisti operano per scoprire e documentare nuovi comportamenti dei cybercriminali, nuove famiglie di malware e nuove campagne di attacco in tutto il mondo. Inoltre, la Unit 42 aiuta le organizzazioni a difendersi dalle minacce informatiche più recenti condividendo playbook informativi sugli strumenti, le tecniche e le procedure utilizzate dai criminali.

Già dall’inizio del 2017, Palo Alto Networks collabora attivamente con Europol in qualità di membro dell'Internet Security Industry Advisory Group di EC3. Attraverso questo gruppo, l'azienda partecipa a riunioni periodiche con i team investigativi di Europol per discutere le problematiche di sicurezza legate alle tendenze del cybercrime, e condividere informazioni utili su come affrontarle. Le parti interessate si coordinano anche nella conduzione di campagne congiunte di prevenzione e sensibilizzazione.

Greg Day, Vice President e Chief Security Officer EMEA di Palo Alto Networks

Le minacce informatiche non sono legate a confini, motivo per cui non possiamo permetterci di operare in modo non connesso quando si tratta di affrontarle. La cooperazione internazionale è fondamentale, perché ci permette di avere un impatto maggiore operando insieme. Ci impegniamo a costruire un mondo ogni giorno più sicuro di quello precedente, e la possibilità di operare in modo ancor più stretto insieme a Europol nei prossimi anni a supporto delle attività investigative e dell’applicazione della legge ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo.