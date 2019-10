Riello UPS presenta Sentryum S3U certificato UL/CSA

Con Sentryum S3U con certificazione UL/CSA e ottimo rapporto qualità-costi, Riello UPS amplia la gamma di UPS a doppio isolamento orientata in particolare agli Usa. Con la migliore combinazione di disponibilità di potenza, efficienza energetica e performance globale assicurando un risparmio sui costi di installazione e di gestione, Sentryum S3U consiste in UPS transformer-free con ingresso e uscita trifase e disponibile nelle taglie 10-20-30 kVA.

Lo sviluppo di Sentryum S3U rispecchia in pieno la filosofia e l’impegno costante di Riello UPS, che nella fase di progettazione sceglie un approccio a “Tecnologia Green” per ridurre la dissipazione e le perdite di energia (es. minore emissioni di anidride carbonica per generare energia elettrica), migliorando le performance complessive di efficienza; tutto ciò viene ottenuto utilizzando tecnologie e componenti allo state dell’arte come ad esempio il DSP (Digital Signal Processor), un microprocessore dual core, un inverter IGBT a tre livelli e il controllo risonante.

Sentryum S3U è un UPS online a doppia conversione che fornisce livelli di disponibilità di energia senza rivali e un’efficienza energetica fino al 95.5% con prestazioni ottimali per qualsiasi Data Centre di piccole dimensioni ed applicazioni “mission-critical”. Il controllo PFC digitale avanzato di Riello UPS assieme agli avanzati inverter NPC ad altissima frequenza (18 kHz) contribuiscono a ridurre al minimo l'impatto dell'UPS sulla rete e quindi a ridurre i costi operativi complessivi (OpEx) e di conseguenza i costi energetici.

Progettato per offrire piena potenza fino a una temperatura ambiente di 40 °C e un’elevata capacità di sovraccarico pari al 110% per 60 minuti, 125% per 10 minuti e 150% per 1 minuto, Sentryum S3U, grazie ai modelli disponibili e alle multiple configurazioni che offrono una vasta gamma di accessori e opzioni, è adatto a una vasta gamma di applicazioni.

Tra le modalità di funzionamento:

modalità operative: On-line, Eco, Smart Active E Standby Off; modalità convertitore di frequenza; avviamento Cold Start per accendere l'UPS anche in assenza di alimentazione di rete; configurazione in parallelo fino a 8 unità; possibilità di aggiungere un sensore di temperatura (opzionale) per armadi batterie esterni, per agevolare la compensazione della tensione di ricarica; caricabatterie ad alta potenza per ottimizzare i tempi di ricarica in caso di lunghi runtime; doppia alimentazione di rete in ingresso. Sentryum S3U è dotato di un unico sistema di controllo che gli permette di ridurre la distorsione della tensione armonica in uscita a carico non lineare e di fornire una risposta rapida a tutte le variazioni di carico, garantendo una forma d’onda sinusoidale eccezionale in tutte le condizioni.

Due le configurazioni con o senza bypass separato:

- il modello S3U con un solo interruttore senza bypass separato

- il modello S3U SW a quattro interruttori, con bypass separato.