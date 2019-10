Dynabook e Microsoft alleati per la massima sicurezza

Dalla partnership tra Dynabook Europe e Microsoft è nata la gamma di PC Windows 10 Secured-core, dotata delle più avanzate CPU disponibili contro le cyber minacce. I primi device Dynabook a offrire questo nuovo livello di protezione hardware, software e dell’identità out-of-the-box sono ora disponibili sul mercato.

Damian Jaume, Managing Director, Dynabook Europe

I considerevoli sviluppi nelle tecnologie digitali hanno alimentato la crescita e le esigenze della forza lavoro mobile. Ora, in un’epoca di proliferazione dei dati di massa e con un panorama sempre più minaccioso, le aziende devono adattarsi rapidamente a questo ambiente in continua evoluzione. Le attuali infrastrutture di rete non sono state costruite pensando alle esigenze di sicurezza di oggi. I dispositivi sono spesso la prima linea di difesa per le aziende – ma chi opera in settori più data-sensitive ha bisogno di un livello aggiuntivo di sicurezza per garantire una protezione completa. Ecco perché stiamo collaborando con Microsoft per sviluppare un approccio integrato hardware e software alla sicurezza.

David Weston, Partner Director of OS Security, Microsoft Corporation

Siamo lieti di assistere oggi all’annuncio di Dynabook. Abbiamo collaborato con Dynabook per garantire che questi dispositivi rispondano ai criteri di progettazione dei PC Secured-core e siamo entusiasti di vedere i progressi che abbiamo fatto insieme.

Dynabook Europe è ora uno dei primi produttori a portare sul mercato i PC Secured-core:

-Portégé X30-F e Tecra X40-F: annunciati lo scorso 9 luglio, sono i primi notebook da 13” e 14” a marchio dynabook lanciati in Europa dopo il rebranding ad aprile della divisione computer business di Toshiba. Elegantemente progettati, integrano una serie di feature per offrire connettività e massima affidabilità.

-Tecra X50F: presentato il 5 settembre, pesa solo 1,42 kg e garantisce una durata della batteria fino a 17 ore. Offre i vantaggi di uno schermo LCD FHD SHARP IGZO da 15", senza compromettere la portabilità, le prestazioni o l'affidabilità in movimento.

I PC Secured-core sono destinati alla gestione dei dati mission-critical e alla protezione dei dipendenti che operano in settori maggiormente data-sensitive, come gli operatori sanitari che gestiscono cartelle cliniche e altre informazioni di identificazione personale (PII), industrie di alto profilo obiettivo di phishing e di altri attacchi così come le aziende con mobile worker che richiedono l'accesso alle informazioni business-critical al di fuori dell'ufficio.

Il PC Secured-core utilizza componenti di sicurezza basati sull’hardware come Platform Module 2.0 (TPM) e CPU di ultima generazione insieme alla sicurezza virtualisation-based (VBS) e al servizio Windows hypervisor code integrity (HVCI) per creare un ambiente sicuro e separato dall’hardware, che isoli efficacemente la memoria e i componenti critici per prevenire gli attacchi e gli accessi non autorizzati agli elementi critici del sistema operativo.

Funzionalità di sicurezza a tenuta stagna

Basandosi sulle funzionalità di sicurezza avanzate integrate nelle moderne CPU, i PC Secured-core proteggono l’integrità di Windows e il processo di avvio contro gli attacchi sofisticati a livello firmware. Il PC usa il metodo Dynamic Root of Trust Measurement (DRTM) per lanciare il sistema nella massima sicurezza, trasferendo il controllo dalla CPU direttamente al loader hypervisor di Windows tramite un handoff sicuro e misurato.

Le password da sole spesso non proteggono a sufficienza i dati di sistema e le identità. Per garantire ulteriormente la loro sicurezza contro furti, compromissioni e attacchi di phishing, i PC Secured-core utilizzano Windows Hello3 per prevenire gli attacchi all’identità dell’utente e quelli basati sulle credenziali attraverso una combinazione di sensori biometrici e lo storage delle credenziali basata su hardware.

Questo include il volto, le impronte digitali, la chiave FIDO2 sicura o l'autenticazione tramite PIN, mentre Credential Guard sfrutta la sicurezza della virtualizzazione (VBS) per bloccare gli strumenti utilizzati in questi attacchi e garantire che il malware in esecuzione nel sistema operativo non possa estrarre i token di autenticazione.

In caso di smarrimento o furto, uno degli anelli più deboli della catena della sicurezza è l’accesso fisico al dispositivo stesso. Un PC Secured-core è un device Windows moderno dotato del più alto livello di protezione di hardware, software e identità già pronto all'uso. Fornisce massima sicurezza contro la potenziale perdita di dati, proteggendoli da attacchi drive-by che possono portare alla divulgazione di informazioni sensibili o all'iniezione di malware.