Praim con LG Electronics lancia il nuovo all-in-one Domino

Praim presenta il dispositivo all-in-one Domino, creato dalla partnership con LG Electronics e dotato di standard qualitativi elevati a livello software e hardware. Domino è stato pensato in particolare per quei contesti di business che richiedono performance elevate e spazio ridotto coniugati a design e versatilità.

Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim

Siamo orgogliosi di poter presentare Domino, frutto della prestigiosa collaborazione con un importante brand come LG, che da sempre punta su innovazione e design. Il nuovo Thin Client è unico nel suo genere perché in grado di coniugare ottime prestazioni con un design compatto ed essenziale, che permette di adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro.

Il nuovo nato in casa Praim ha infatti una linea essenziale ed elegante, con un vano copri-cavi sul retro, è regolabile in altezza e può ruotare di 90° per adattarsi a una visualizzazione verticale. Può anche essere collegato a un secondo monitor in 4K attraverso un cavo HDMI, a seconda delle esigenze.

Domino è un dispositivo All-In-One multitasking e completamento connesso, grazie a 6 porte USB (2 porte USB3.0 e 4 porte USB2.0), a un’uscita DP e un’uscita HDMI, a una porta RJ45, Wi-Fi e Bluetooth 4.2 integrati. La scheda grafica integrata AMD Radeon R1E supporta contenuti ad alta definizione per visualizzazioni al top.

Dotato di ben 4GB di RAM e un disco flash da 128GB, Domino è disponibile presso la rete di rivenditori autorizzati Praim in due modelli: con sistema operativo Praim ThinOX versione 11 e con sistema operativo Windows 10 IoT 2019 LTSC. Entrambi sono totalmente gestibili attraverso la console di gestione centralizzata Praim ThinMan.