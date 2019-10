Partnership Datamatic e Eizo per la distribuzione di monitor

I monitor professionali di Eizo si distinguono per qualità, affidabilità, innovazione e da ora saranno disponibili nei rivenditori e punti vendita Datamatic. Infatti il distributore di informatica Datamatic, ha siglato un accordo con Eizo relativo alla distribuzione in Italia delle sue apprezzate linee di monitor.

Loris Stucchi, Direttore Vendite Valore & B2B di Datamatic

Con l'inserimento in gamma dei monitor Eizo siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti lo state dell'arte in fatto di display, consentendogli d’inserirli all'interno delle loro soluzioni e soddisfare al meglio i bisogni della clientela più esigente.

Particolarmente completa, la gamma Eizo è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dall’ufficio alla grafica, dal gaming alle soluzioni per il settore medicale e per l'industria.

Grazie alle loro caratteristiche, i monitor Eizo saranno inseriti nella proposta della Business Unit a Valore Datamatic, quindi, supportati da figure specialistiche in grado di valorizzare al meglio la qualità, i livelli d'innovazione, l'ergonomia e l’estrema affidabilità che questi display sono in grado di garantire in ogni ambito.