Kingston DC450R, storage veloce per alti carichi di lettura

Progettato da Kingston per i server che gestiscono carichi di lavoro orientati alla lettura, SSD enterprise Data Center 450R risponde alle esigenze aziendali. Kingston Digital Europe Co LLP, società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology Company, ha presentato in questi giorni l’SSD Enterprise Data Center 450R (DC450R), un SSD SATA da 6 Gbps ad alte prestazioni con 3D TLC NAND, progettato per i server che gestiscono carichi di lavoro orientati alla lettura.

Questo SSD offre elevate performance e, al contempo, garantisce straordinarie prestazioni in termini di prevedibilità degli I/O e della latenza, un requisito indispensabile tra gli SSD per data center. Realizzato in base ai rigidi requisiti QoS di Kingston, il modello DC540R è progettato per garantire la massima uniformità delle prestazioni in un’ampia gamma di carichi di lavoro che prevedono un utilizzo intensivo di operazioni di caching in lettura.

Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA

Oggi i data center e i carichi di lavoro che si trovano ad affrontare, richiedono un'unità SSD strategicamente ottimizzata, progettata con una serie di funzionalità specificatamente pensate per applicazioni orientate alla lettura”, La nostra DC450R è progettata per soddisfare queste aspettative, offrendo ai responsabili dei data center la possibilità di disporre di un'unità SSD perfettamente rispondente ai carichi di lavoro, così da non dover spendere più del necessario per SSD più costosi e ad alta intensità di scrittura. La 450R offre velocità degli I/O e tempi di latenza ridotti e prevedibili, garantendo elevati e costanti livelli di prestazioni, sia con le applicazioni di lavoro che con le applicazioni a valle, sulle interfacce utente.

Kingston DC450R è progettato per carichi di lavoro che richiedono tempi di attività e affidabilità assoluti, 24/7, come ad esempio le Content Delivery Networks (CDN), le applicazioni di edge computing e un’ampia gamma di architetture SDS (Software-Defined Storage). DC450R presenta una serie di funzionalità specifiche che consentono ai data center di selezionare l'unità SSD più conveniente per i loro carichi di lavoro.

Le aziende richiedono risultati ottimali in termini di prodotti, soluzioni e accordi sul livello del servizio (SLA). DC450R rappresenta la risposta a queste esigenze, consentendo a costruttori di sistemi e provider cloud di disporre di SSD a elevate prestazioni e prezzi convenienti, su cui possono davvero fare affidamento. DC450R è disponibile con capacità da 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB ed è coperto da una garanzia di cinque anni, supporto tecnico gratuito e dall’affidabilità Kingston.