Leadership stabile e ricavi in crescita. Il 2019 di Veeam

Con una crescita annuale dei ricavi ricorrenti a doppia cifra e una riconosciuta e affermata leadership nel Cloud Data Management, Veeam continua il suo cammino. Pur operando in un settore altamente competitivo, Veeam ha registrato un altro trimestre a doppia cifra con un incremento del 24% anno su anno del fatturato annuo ricorrente (ARR) e conferma il successo del nuovo modello di licensing in abbonamento Veeam Universal License (VUL), che vede un aumento del 108% del fatturato per lo stesso periodo. Veeam ha anche ottenuto, nella sua indagine annuale sulla soddisfazione dei clienti, un Net Promoter Score (NPS) di 75, un punteggio superiore alla media di mercato e ottenuto per il sesto anno consecutivo.

Clienti, Prodotti e Partner Highlights

Veeam ha registrato un aumento del 20% del totale del fatturato anno su anno (YoY), con l’81% delle aziende Fortune 500 e il 66% delle aziende Global 2000 come clienti, tra i quali ABM, United Healthcare, Carmax e Micron. Con oltre 365,000 clienti nel mondo, Veeam ha acquisito clienti quali Reynolds, Bahrain Credit, British Columbia Forest Practices Board, LCR Group, Azzurri Group, KPN, Vancouver Canucks, e Sydney Living Museums.

-Veeam Backup for Microsoft Office 365, ha registrato una crescita anno su anno pari al 113%. Veeam Backup for Microsoft Office 365 è stato scaricato da oltre 84,000 aziende e serve oltre 9 milioni di utenti.

-Il programma Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) conta oltre 24,500 partner di cui oltre 4,000 sono qualificati per fornire Cloud Backup & DRaaS utilizzando Veeam Cloud Connect.

-Gli accordi di rivendita con Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, NetApp e Lenovo hanno registrato una crescita delle transazioni del 92% anno su anno e del 28% trimestre su trimestre (QoQ).

-Per il quarto anno consecutivo, Veeam è stata nominata all’interno della Forbes 2019 Cloud 100, la classifica delle prime 100 aziende private cloud al mondo, pubblicata da Forbes in collaborazione con Bessemer Venture Partners e Salesforce Ventures.