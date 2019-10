Docebo Content semplifica training e eLearning

Docebo Content consente di accedere ai corsi di eLearning in modo diretto; il catalogo esteso e le funzionalità ottimizzate per il mobile completano l’offerta.

Tramite la piattaforma, gli amministratori potranno accedere a una delle più solide librerie di contenuti eLearning disponibili sul mercato, per migliorare i propri programmi di training aziendale o per avviare con rapidità nuovi progetti formativi.

Non solo, al momento del lancio, Docebo Content offrirà una ricca libreria fornita da GO1.

Mirko Puliafito, Product Director di Docebo

Per Docebo Content eravamo alla ricerca di un provider con una presenza internazionale, che non fosse solo un semplice fornitore di contenuti, ma un partner in grado di soddisfare le nostre esigenze in termini di contenuti. GO1 ha raggiunto questo obiettivo aggregando contenuti di alto livello su una vasta gamma di argomenti, selezionati dai migliori provider di tutto il mondo. Il team di GO1 condivide con Docebo una serie di valori fondamentali, tra cui l’impegno per l’innovazione, con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale, per rendere la formazione aziendale ancora più coinvolgente ed efficace.

Chris Eigeland, co-fondatore e COO di GO1.com

La partnership con Docebo contribuirà ad offrire una formazione di alta qualità e di grande impatto ad un pubblico sempre più ampio. La libreria di corsi GO1 per Docebo Content favorirà un nuovo livello di apprendimento autonomo nel flusso di lavoro, incoraggiando gli utenti a sfogliare e a selezionare i corsi con un semplice click. La formazione continua è un vantaggio sia per le aziende che per i propri dipendenti. Un vantaggio competitivo fondamentale per qualsiasi organizzazione.

Ad oggi, ogni trial di Docebo include 20 corsi gratuiti, selezionati accuratamente in base ai differenti settori di riferimento. I clienti troveranno 20 corsi gratuiti pre-caricati nella loro piattaforma Docebo. Docebo Content sarà disponibile in due diversi piani per rispondere alle esigenze di programmi formativi di tutte le dimensioni.

Docebo Content 50 include 50 token per consentire agli amministratori di selezionare personalmente i corsi più rilevanti e utili ai propri utenti.

Docebo Content 700 permette di accedere al catalogo completo di Docebo Content.

I corsi online scelti vengono importati direttamente dal catalogo nel Central Repository della piattaforma eLearning Docebo come oggetti didattici da utilizzare in più corsi o come corsi eLearning completi nella tua piattaforma.