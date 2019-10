Colt aggiorna la IQ Network e si prepara alle sfide di domani

Colt continua a sviluppare la propria IQ Network; l’azienda vuole assicurarsi che sia in grado di supportare la trasformazione digitale corrente e futura delle aziende.

Questo aggiornamento ha visto l’implementazione di una combinazione della tecnologia WaveLogic Ai di Ciena con una conversione ad una rete fotonica flessibile. Tale combinazione offrirà un aumento della capacità della rete core e preparerà la strada per il lancio di nuove funzionalità di prodotto tra cui i servizi con una maggiore ampiezza di banda.

Dal suo lancio nel 2016, la Colt IQ Network ha facilitato i servizi basati su banda larga per oltre 900 data centre connessi e 27,500 edifici on-net – offrendo una copertura senza pari in Europa e Asia. Quest’ultimo aggiornamento quadruplicherà la capacità della rete ottica core di Colt arrivando a offrire servizi con una capacità da 400 Gbps e oltre.

Insieme all’aumento significativo della capacità, questo aggiornamento offre a Colt l’opportunità di continuare ad ampliare il suo portafoglio prodotti per supportare le richieste delle sue soluzioni a banda larga. La tecnologia che abilita la rete flessibile porterà importanti miglioramenti alla connettività ottica a banda larga dell’azienda e all’offerta Spectrum – ora ampiamente disponibile con la Colt IQ Network a livello globale – e permetterà ai clienti di implementare una larghezza di banda scalabile.

Negli ultimi anni, Colt ha esteso la sua rete a livello globale fino agli Stati Uniti, con 13 città connesse, all’Europa dell’Est, all’Australia e a nuove regioni in Giappone. Inoltre, è stata intensificata la rete in città già connesse, come Londra, Dublino e Berlino.