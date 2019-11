IObit Advanced SystemCare 13 protegge la privacy degli utenti

IObit Advanced SystemCare 13 è un software avanzato per la manutenzione e l’ottimizzazione della piattaforma e dei servizi in ambiente Windows.

Il pacchetto è in grado di ripulire completamente 26 tipi di file inutilizzati, tra cui, cache di aggiornamento di Windows, file di registro del browser e residui di software. Rispetto alla versione precedente, l’attuale release rileva e rimuove oltre il 120% in più di file spazzatura. Advanced SystemCare 13 permette anche agli utenti di pulire con un solo clic tutti gli account del PC.

Non solo, il software permette di accelerare l’avvio del sistema grazie a funzioni specifiche quali “Gestione d’Avvio” e “Ottimizzazione d’Avvio” (ora con un DB esteso del 30% in più rispetto al passato).

Advanced SystemCare 13 consente agli utenti di gestire le applicazioni sulla piattaforma universale di Windows (UWP) per ridurre l’uso della CPU.

Il sistema è in grado di pulire i dati della privacy da oltre 200 software e 15 browser, tra cui CryptoTab Browser e Brave Browser. Tra le nuove funzionalità, “Protezione E-mail” aiuta gli utenti a rilevare e bloccare i link e le e-mail maligne da mittenti sospetti e proteggere efficacemente da spam, phishing e altre minacce.

IObit ha lavorato anche per potenziare le funzionalità “Rimozione Spyware” e “Protezione in Tempo Reale”, ora forniti di un database esteso e capaci di rimuovere più minacce, inclusi i più recenti Worm.Mydoom, Ransom.FileCrypter, e Trojan.Symmi.

Advanced SystemCare 13 è disponibile per Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows XP e Vista.