MongoDB e Alibaba Cloud abilitano soluzioni as-a-Service

MongoDB avvia una partnership con Alibaba Cloud con l’intento di offrire ai clienti una soluzione MongoDB-as-a-service autorizzata.

Alibaba Cloud garantisce la gestione e il supporto end-to-end sulle versioni attuali e future di MongoDB, con la possibilità di intensificare le correzioni di bug e di gestire eventuali problemi per loro conto. Ora, gli utenti dell’offerta della piattaforma Alibaba Cloud avranno facile accesso alle più recenti funzionalità MongoDB, con un supporto completo fornito da Alibaba Cloud e MongoDB.

Le nuove funzionalità MongoDB includono transazioni ACID multi-documento, conversioni di tipo all’interno di pipeline di aggregazione, letture non bloccanti da server secondari, estensioni alla funzionalità di change stream e migrazioni dati più veloci del 40%. Con il rilascio di MongoDB 4.2, i clienti di Alibaba Cloud possono trarre vantaggio da transazioni distribuite, crittografia a livello di campo lato client, wildcard, viste materializzate on-demand e altro ancora.

Dev Ittycheria, Presidente e CEO di MongoDB

La Cina non è solo uno dei maggiori mercati per il software di database, ma anche un Paese in cui assistiamo a una fortissima domanda per MongoDB. In effetti, negli ultimi quattro anni la maggior parte dei download di MongoDB è arrivata dalla Cina, e questo rispecchia la popolarità mondiale della piattaforma di database di nuova generazione di MongoDB. Ora, i clienti di ogni dimensione hanno accesso all’unica offerta MongoDB DBaaS autorizzata nella Cina continentale. Siamo entusiasti di collaborare con Alibaba Cloud per consentire ai clienti di utilizzare MongoDB per trasformare il loro business.