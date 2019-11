La community di CyberArk è aperta a tutti i professionisti

Promossa da CyberArk, la nuova community CyberArk Commons si rivolge a tutti coloro che per professione si occupano di sicurezza e vogliono confrontarsi con altri. L’open source ha drasticamente modificato lo sviluppo software. Ha tolto l’onere dalle singole aziende che faticavano a realizzare o comprare tutto ciò che serviva loro. Ha spostato la responsabilità del processo di sviluppo a un ecosistema più esteso e interconnesso di individui e imprese che possono affrontare in modo collaborativo progetti per un vantaggio reciproco. Lo spirito e la passione che muovono la comunità open source ci ha ispirati a dare vita a un forum volto a incoraggiare l’accesso e la collaborazione.

Con questo obiettivo in mente, CyberArk ha voluto presentare CyberArk Commons - una nuova community aperta per sviluppatori, ingegneri e professionisti della security per parlare di progetti open source, DevOps e le più recenti ricerche del CyberArk Labs team. Sono già a disposizione di tutti i contenuti di prodotto e quelli messi a punto da CyberArk Labs. Oggi, con CyberArk Commons, CyberArk va oltre e incoraggia il dialogo e l’ingaggio attivo.

CyberArk Commons offre: