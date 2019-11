Proofpoint: quanto conta il fattore umano nella sicurezza?

Secondo un sondaggio presentato da Proofpoint, buona parte degli executive sono d’accordo nell’individuare nella vulnerabilità umana i data breach più gravi. Realizzato da The Economist Intelligence Unit, il sondaggio è stato condotto per aiutare le imprese a cogliere la frequenza e la gravità dei data breach people-centric e identificare le contromisure intraprese per affrontarli.

Ryan Kalember, executive vice president Cybersecurity Strategy in Proofpoint

In più del 99 percento dei casi, il successo degli attacchi mirati depende dall’interazione umana. I dati dell’Economist Intelligence Unit confermano quanto sia importante che le imprese adottino un approccio people-centric per la loro strategia di sicurezza. I responsabili della security devono sapere esattamente chi all’interno dell’organizzazione è il target e perché – e formare le persone sulle best security practice da adottare. La sicurezza cyber è oggi una sfida umana tanto quanto lo è tecnologica.

“Cyber Insecurity: Managing Threats From Within,” ha visto il coinvolgimento di oltre 300 executive, tra cui CIO e CISO, distribuiti su Stati Uniti, Europa e Asia/Pacific. Gli intervistati hanno identificato senza ombra di dubbio le minacce people-centric come la causa dei breach più gravi, compresi gli attacchi socially-engineered e l’errore umano, piuttosto che problemi legati a tecnologie o processi. L’esito del report Economist Intelligence Unit evidenzia come gli oltre 300 intervistati stiano affrontando le minacce principali, gli ostacoli che impediscono l’implementazione di best practice e come le aziende si stanno evolvendo.

Alcuni dei risultati salienti sono: