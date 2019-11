Più sicurezza per le PMI con il nuovo firewall di Zyxel

Il firewall ATP100 di Zyxel permette alle PMI di poter contare su una sicurezza di livello enterprise in grado di proteggerle da tutte le minacce informatiche. Una ricerca condotta da Verizon testimonia che il 43% delle violazioni dei dati coinvolge piccole imprese: è chiaro quindi che sia assolutamente necessario sviluppare un’architettura di rete che combatta il crescente rischio di attacchi informatici.

Nathan Yen, AVP della divisione Business Gateway di Zyxel

Gli attacchi alla cybersicurezza possono avere pesanti conseguenza sulle piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse o dell'infrastruttura giuste per difendersi dalle minacce. Invece, il firewall ATP di Zyxel sfrutta le funzionalità di Cloud Intelligence per offrire alle piccole realtà la possibilità di avere protezione e prestazione, con investimenti in hardware contenuti.

Per rispondere a questo bisogno, Zyxel presenta oggi il suo nuovo firewall ATP100 che offre performance senza precedenti. Grazie alla Cloud Intelligence, il firewall ATP100 raccoglie informazioni da un database in continua espansione, per intervenire sulle minacce a protezione delle imprese locali.

Cloud Intelligence per la protezione globale

Con i suoi servizi di sicurezza basati su cloud, ATP100 offre protezione multi-livello e può riconoscere da remoto miliardi di signatures grazie alla feature Cloud Query. Questo database in costante crescita sfrutta l’AI per aiutare le aziende ad identificare le minacce attive e a bloccare malware prima che si diffondano.

Minimo sforzo, massimo rendimento

Il firewall presenta la feature IP Reputation Filter, che seleziona e blocca automaticamente la maggior parte delle minacce di rete da IP malevoli senza la necessità di ispezionarle singolarmente. Questa funzione preventiva riduce significativamente le risorse di sistema richieste, riduce le considerevoli esigenze poste sull'hardware e consente di risparmiare tempo, dal momento che non è più necessario configurare le politiche di sicurezza per bloccare gli IP uno per uno.

Unica Soluzione per la protezione di sicurezza multi-livello

Il firewall ATP100 affronta una vasta gamma di minacce, attacchi botnet o da indirizzi IP non sicuri. Inoltre, con il Gold Security Pack si accede a una gamma di funzionalità per personalizzare il proprio firewall e monitorare le minacce più importanti per loro. Questi includono attacchi web, exploit e fonti di spam.

Con queste funzionalità complete, il firewall ATP100 offre una protezione totale della sicurezza aziendale, tutto in un'unica soluzione.

-Un'ampia gamma di firewall per le aziende, dalle piccole alle grandi

-L'ATP100 amplia la serie firewall ATP, aggiungendosi ai modelli ATP200, ATP500 e ATP800 di Zyxel.

Questa nuovo arrivo risponde perfettamente alle esigenze di sicurezza delle piccole imprese con meno di 15 dipendenti. La feature IP è disponibile per tutti i firewall ATP, rilasciato con il firmware ZLD4.35, rilasciato il 24 ottobre 2019. Tra i numerosi aggiornamenti del nuovo firmware ZLD4.35 di Zyxel troviamo: supporto per l'autenticazione a due fattori (2FA), AP Controller 3.40 e l'integrazione di Microsoft Azure.