A Sicurezza 2019 tutte le novità dell’offerta Eaton

Tante le novità con le quali Eaton si presenta all’edizione 2019 di Sicurezza, che si baseranno su tre obiettivi: protezione negli edifici, delle persone e dei dati. Fiera biennale leader in Italia e tra le prime in Europa nel settore Security&Fire, Sicurezza si tiene a Milano dal 13 al 15 novembre per presentare le sue ultime novità in ambito safety e sensibilizzare chi progetta e gestisce gli edifici commerciali sull’importanza di adottare un approccio strategico e omnicomprensivo alla sicurezza, capace di integrare protezione negli edifici, delle persone e dei dati. Protagoniste dello stand di Eaton – padiglione 5 stand 12 – saranno le ultime novità dell’azienda in ambito safety: la nuova centrale di rilevazione fumi xDetect e il webserver integrato.

Giacomo Zambruno, Segment Marketing Manager Commercial Building di Eaton Italia.

Nella cornice della fiera Eaton si pone come obiettivo primario quello di sensibilizzare chi progetta e gestisce gli edifici commerciali sull’importanza di una solida strategia di protezione che guardi alla sicurezza in tutti i suoi aspetti e trovi nell’innovazione una leva fondamentale per migliorarla sempre di più. Che si tratti di salvaguardare persone, proprietà e la continuità del business la parola chiave è proattività: predisporre tutti i migliori strumenti e delle pratiche necessarie per agire prima del tempo e gestire al meglio l’evacuazione dell’edificio. In quest’ottica crediamo che fiera Sicurezza rappresenti un’occasione di incontro e confronto con i professionisti del settore d’eccellenza, dove poter approfondire in prima persona questi temi e toccare con mano le tecnologie all’avanguardia dell’azienda.

La protezione negli edifici: la centrale xDetect e i pannelli EFSB

Eaton presenta in anteprima a Sicurezza 2019 la nuova centrale antincendio xDetect. La soluzione sarà disponibile in due versioni – fino a 2 e fino a 4 loop – e sarà dotata di un ampio, moderno e tecnologico touchscreen a colori di ultima generazione che permette di impostare e gestire in semplicità tutte le configurazioni e gli allarmi.

Un’altra novità della fiera saranno i nuovi pannelli di segnalazione incendio EFSB dal basso assorbimento e dal design funzionale, progettate per indicare uno stato di allarme all’interno di impianti di rivelazione incendio.

Protezione delle persone: l’Evacuazione Adattiva di Eaton

Nelle situazioni di pericolo in cui il panico aumenta, le vie di fuga di emergenza fisse, indicate dalla segnalazione statica, possono causare congestione e ritardi. Eaton porta a fiera Sicurezza un innovativo sistema di Evacuazione Adattiva in grado di identificare la via di esodo più sicura in una determinata circostanza e guidare le persone verso di essa. Sempre in fiera, l’azienda offre ai visitatori la possibilità di testare in prima persona – tramite la simulazione di una situazione di emergenza virtuale – la tecnologia di evacuazione.

Protezione dei dati

I dati sono al centro della società moderna al punto che la loro perdita rappresenta uno dei più grandi rischi per la continuità aziendale e per la sopravvivenza dell’azienda stessa. Ridurre al minimo il rischio di danni da incendio, per esempio, deve essere una priorità assoluta per ogni business. Le soluzioni di Eaton per il mondo IT sono progettate per comprendere ciò che sta accadendo nella rete, valutare le conseguenze sulle applicazioni e agire di conseguenza, implementando sicurezza e resilienza nell’intera infrastruttura.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, Eaton porta in fiera l’IPM Understand Edition, che espone in tempo reale lo stato dell'infrastruttura in termini di potenza e dei sensori di monitoraggio ambientale, fornendo risposte rapide sia per le pianificazioni strategiche che per l'ottimizzazione del data center; l’IPM Manager e l’Optimize Editions sono invece in grado di colmare il divario tra l’infrastruttura fisica di alimentazione e infrastrutture IT virtualizzate.